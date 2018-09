Lazzaro, ennesimo intervento della Telecom: pali di legno a rischio crollo [FOTO e DETTAGLI]

15 settembre 2018 12:00

La Telecom interviene a Lazzaro per la messa in sicurezza di due pali di legno

“In questi giorni la Telecom è nuovamente intervenuta sul territorio di Lazzaro, esattamente alla foce del Torrente Giammassaro che si affaccia sul lungomare Cicerone ed ha rimosso una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, rappresentata dalla instabilità di due pali di legno a sostegno della linea aerea di alimentazione della Telecom, tranquillizzando così i cittadini, soprattutto gli inquilini dell’ adiacente fabbricato.

E’ con soddisfazione che prendiamo atto, checché se ne dica, che le puntuali e incontestabili segnalazioni della scrivente associazioni vengono prontamente recepite da Istituzioni e Enti interessati e producono effetti positivi per il paese, risolvendo problemi che l’Amministrazione uscente in particolare non ha risolto e quella attuale poco sta facendo. Infatti molti cittadini, non solo di Motta e Lazzaro, che ringrazio per la stima e l’incondizionata fiducia che ripongono nella mia persona dopo essersi rivolte a competenti figure istituzionali non avendo risposta ricorrono all’A.N.CA.DI.C, come si è verificato in questo caso.

Invero, è pervenuta a questa associazione una segnalazione riguardante una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e privata determinata dall’instabilità di due pali di legno di sostegno della linea aerea di alimentazione della Telecom, situati alla foce del torrente Giammassaro che si affaccia sul lungomare Cicerone di Lazzaro. L’esponente riferiva che aveva già contattato il vicesindaco del Comune di Motta San Giovanni senza però avere risposta.

Mi sono recato sul posto è ho riscontrato che in effetti i due pali di legno erosi alla base si presentavano inclinati e propendevano al ribaltamento verso un’abitazione posta a pochi metri ed in caso di ribaltamento inevitabilmente l’evento avrebbe interesseresato il precitao fabbricato. Tale potenziale pericolo determinava non poche preoccupazione e un forte stato d’ansia per gli inquilini del fabbricato che legittimamente temevano il probabile crollo dei pali sulla propria abitazione.