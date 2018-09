Toponomastica Messina: ecco le nuove intitolazioni delle vie in città [FOTO]

20 settembre 2018 14:36

Le nuove intitolazioni riguardano le aree di circolazione di Messina prive di denominazione, ecco le nuove intitolazioni

A seguito delle delibere di Giunta municipale e visti i pareri favorevoli della Società messinese di Storia Patria, con provvedimenti prefettizi sono state autorizzate nuove intitolazioni toponomastiche di aree di circolazione prive di denominazione del territorio comunale di Messina. Le nuove intitolazioni riguardano largo Francesco Rubino e le vie Adolfo Berdar, S. Basilio Magno, S. Filippo D’Agira; le vie dei Bianchi e Sacerdote Antonino Lembo a Curcuraci; via Forte Spuria, a Sperone; via Antonio Puglisi a S. Agata. Le vie 154A e 154C nel villaggio Paradiso, per le quali è stato inoltre autorizzato il cambio di denominazione, saranno intitolate rispettivamente in via Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino e via Flavia Accardo. E’ possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link: www.comune.messina.sitr.it alla sezione “consultazione cartografia”.