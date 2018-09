Calabria, “Fatti di musica 2018”: gran finale dedicato al musical, ecco il calendario

1 settembre 2018 12:44

Calabria, si avvia alla conclusione la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore, gran finale con Flashdance e La Divina Commedia

Si avvia alla conclusione “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco. Dopo i concerti di Levante, Noa, Eman, Nitro, Giò Di Tonno, Caetano Veloso, Peter Cincotti, Matthew Lee, Peter Bence, Negrita, Roberto Vecchioni, il gran finale è tutto dedicato all’Opera Musicale moderna e al Musical, con l’imponente e spettacolare “La Divina Commedia” e i l’originale “Flashdance il Musical”.

La straordinaria Opera Musical La Divina Commedia di Mons. Marco Frisina che ha emozionato centinaia di migliaia di spettatori in tutta Italia, presentata in prima assoluta in Calabria nel 2008 con il record di oltre 15.000 spettatori in tre giorni, torna al Palacalafiore di Reggio venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 (unica tappa calabrese) con spettacoli mattutini alle ore 10.15 per le Scuole e serali alle ore 21.00 per tutti.

L’ emozionante spettacolo musicale basato sulla Divina Commedia di Dante, considerata la più importante Opera Letteraria italiana di tutti i tempi, tornerà con il suo imponente allestimento, un grande cast, la regia di Andrea Ortis e la voce narrante di Giancarlo Giannini.

Lo spettacolare viaggio di un uomo dentro se stesso, il racconto del sentiero che attraversa i tre fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso; il profondo e coraggioso restyling di Ortis, le straordinarie musiche del grande compositore e maestro Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, un cast formidabile, proiezioni di ultima generazione animate in 3D, un suggestivo impianto scenografico, oltre 200 costumi, un corpo di ballo acrobatico ed un disegno luci eccezionale, condurranno il pubblico di tutte le età dentro e addosso alla potente fantasia del genio di Firenze.

Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.15, riservati esclusivamente alle scuole, il prezzo è di euro 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti.

I biglietti per i serali sono regolarmente in vendita in tutti i punti Ticketone (Reggio Calabria. B’art, a fianco Teatro Cilea). Per informazioni su prezzi, prevendite, sconti ragazzi, la prenotazione di scuole e gruppi, è necessario rivolgersi esclusivamente all’organizzazione (tel. 0968441888 – web www.ruggeropegna.it).

Dopo “La Divina Commedia”, che sarà premiata come “Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna” dell’anno, arriverà “Flashdance il Musical”, trasposizione di uno dei maggiori successi mondiali del cinema. Dopo l’incredibile successo di pubblico al Teatro Nazionale “CheBanca!” di Milano, con oltre 70.000 presenze raggiunte, la nuova versione del film culto della Paramount Pictures, con una produzione firmata da Stage Entertainment e Full House Entertainment e una tournée curata da Vivo Concerti, arriva ora nei principali teatri italiani.

Cinque le repliche in Calabria: 1 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza, 4 e 5 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro, 7 e 8 dicembre al Teatro Cilea di Reggio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, tranne quello del 5 a Catanzaro, previsto alle ore 18.00.

Lo spettacolo è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. Il film è stato il più visto in Italia in quello stesso anno, con 20 milioni di copie vendute, una colonna sonora da Oscar e un incasso al box office di 100 milioni di dollari.

A interpretare Alex nel musical sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di “Amici” di Maria De Filippi, già attrice di first class musical come “Sister Act”. La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese, affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show quali “Il Piccolo Principe” e “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, che con “Flashdance il Musical”firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese, What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll, in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata.

Coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth, proiezioni e luci faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer.

Anche per “Flashdance il Musical” la prevendita dei biglietti è regolarmente in corso in tutti i punti Ticketone (Info: 0968441888 www.ruggeropegna.it).

L’edizione 2018 del Festival “Fatti di Musica”, media partner Radio Juke Box, è realizzata in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per alcune sezioni, con il Festival “Alziamo il sipario” dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, nel quadro di un protocollo d’intesa che ha visto la produzione del “Reggio Live Fest”, un nuovo progetto partito con enorme successo. Come ogni anno, non sono mancate le interazioni con altri prestigiosi festival storicizzati, come “Armonie d’Arte” e “il “Festival d’Autunno”.