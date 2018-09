Ex sede Aterp: la Giunta regionale replica al Sindaco di Cosenza

19 settembre 2018 19:57

La replica della giunta regionale al sindaco di Cosenza

“L’interesse della Giunta Regionale E del Presidente Oliverio verso la città di Cosenza e, in particolare, verso il suo centro storico, è dimostrato dai fatti e dai numeri.

Per la prima volta nella storia di questa città è stato finanziato dal Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini (Governo Gentiloni), su sollecitazione della Giunta Regionale, un programma di interventi per 100 milioni di euro che riguarda il centro storico di Cosenza insieme ad altri 4 centri storici di rilevanza nazionale.

100 milioni di euro solo per salvaguardare e riqualificare il patrimonio edilizio, l’accessibilità, l’occupazione e l’integrazione.

La Giunta Oliverio ha consentito la realizzazione di un’altra importante opera, ideata da Giacomo Mancini e più volte annunciata, finanziata con 160 milioni di euro, nel Por 2014-2020, che oggi vede finalmente i lavori iniziati e che riguarda il collegamento metropolitano Cosenza-Rende-Università della Calabria.

La prima opera al servizio dell’intera area urbana cosentina finanziata con risorse di cui mai la città di Cosenza aveva beneficiato.

Anche in riferimento all’abbattimento dell’ex Jolly Hotel occorre precisare che l’ attuale Giunta Regionale ha mantenuto il finanziamento per la trasformazione di questo manufatto in Museo proposto dall’Amministrazione comunale di Cosenza.

Sempre da questa Giunta è stata sottoscritta la convenzione per l’assegnazione e l’erogazione di tali risorse.

È bene ricordare che il Presidente Oliverio è sempre stato favorevole all’abbattimento di questo ecomostro e che, per questa ragione, la sua demolizione è stata compresa nell’Accordo di Programma che ha sottoscritto con i Sindaci di Cosenza e Rende e con il Presidente della Provincia.

Il Sindaco Occhiuto nell’accordo di programma si è impegnato a “corrispondere, in cinque annualità, con erogazione della prima annualità entro 90 giorni dalla disponibilità e trasferimento del possesso dell’ex Jolly Hotel al Comune di Cosenza, l’importo di 800.000,00 ( ottocentomila) euro, quale prezzo per l’acquisto definitivo del medesimo, attuale sede ATERP, ubicato in via Lungo Crati” (Accordo di Programma, punto 6 del capitolo “Il comune di Cosenza provvederà a:).

Da quanto comunicato dal direttore generale del dipartimento lavori pubblici, ing. Zinno, e dal Commissario dell’ATERP, ing. Mascherpa, ad oggi nessun atto amministrativo del Comune di Cosenza, in tal senso è pervenuto alla Regione ed all’ ATERP.

Va altresì evidenziato che la Regione, al fine di agevolare la realizzazione di tale obiettivo, si è fatta carico di stanziare 500 mila euro a copertura della differenza del valore del bene, di proprietà dell’ATERP, stimato in 1.300.000,00 (un milione e trecentomila) euro, così da consentirne l’abbattimento.

Il sindaco Occhiuto dovrebbe sapere che le risorse e le opere pubbliche vanno utilizzate e realizzate nel rispetto delle leggi, seguendo le corrette procedure amministrative. Non si possono utilizzare le risorse e realizzare opere pubbliche al di fuori delle norme e dei principi di legalità. Per questo non si può che condividere la posizione del Commissario dell’ATERP, ing. Mascherpa, che in assenza di atti amministrativi del Comune di Cosenza e di un formale passaggio di proprietà dell’ex Jolly Hotel, ha ritenuto di dover tutelare l’Ente che rappresenta. Il sindaco di Cosenza avrebbe fatto bene ad evitare il ricorso a polemiche che non hanno alcun fondamento e che non rispondono certamente agli interessi della città di Cosenza, impegnandosi ad assumere gli atti amministrativi richiesti. Quello che contano sono i fatti e non il ricorso alla propaganda dettata da altre preoccupazioni”– è quanto dichiara la Giunta regionale.