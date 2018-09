Tutto pronto in casa Cus Unime per il debutto stagionale in Coppa Italia [FOTO]

18 settembre 2018 20:46

Debutto stagionale in Coppa Italia per il CUS Unime-Concentramento Regionale Round 1

Tutto pronto in casa Cus Unime per il debutto stagionale in Coppa Italia, sabato 22 settembre, a partire dalle ore 15 al Polivalente della Cittadella, nel Concentramento Regionale del Round 1 che vedrà protagonisti Cus Unime, PGS Don Bosco Barcellona e GS Raccomandata Giardini. Solo la vincente otterrà il passaggio al Round 2 in programma a Valverde (Catania) domenica 30 settembre, dove si andrà a giocare con squadre di A2: Polisportiva Valverde e HC Olimpia Torre Brindisi.

In questo primo Round, che ha visto impegnate tutte e 24 le squadre che partecipano al Campionato di serie B nei vari gironi nazionali, 11 formazioni hanno già staccato il pass per la qualificazione al Round 2: Benevenuta Bra Cuneo, Cus Genova, Cus Torino, Cernusco Milano, Lazio Hockey, HC Campagnano, Grantorto Padova, HC Novara, HC Avezzano, Olimpia Torre Brindisi e HT Uras Nuoro. La 12ma uscirà proprio dal Concentramento di Messina.

Sarà quindi la società cussina ad ospitare questa prima fase che richiamerà sulle tribune dell’impianto universitario un numeroso pubblico e sarà anche l’occasione per vedere in maglia giallo-blu i nuovi arrivati: Andrea Blandini, Giovanni Tumino e soprattutto Santo Giuffrida, pronto e motivato a fare bene al progetto del CusUnime. Non saranno invece convocati gli altri nuovi: Antonio Italia, Giorgio Comitini e Lorenzo Giunta.

“Questo primo impegno – commenta il tecnico cussino Giacomo Spignolo – arriva nel pieno della nostra preparazione. Un motivo in più per testare da vicino la condizione fisica e psicologica della squadra. Sono curioso di vedere a che punto siamo arrivati soprattutto dal punto di vista di schemi di gioco e soluzioni tattiche. Non mancheranno esperimenti di formazione ma soprattutto ci sarà ampio spazio per i giovani, visto che saranno due le gare in calendario. Resta chiaramente nostra intenzione passare al turno successivo soprattutto perché giochiamo in casa e possiamo sicuramente sfruttare al meglio questa opportunità”.

Alle parole del tecnico fanno seguito i fatti con la convocazione in prima squadra degli Under Luca Arena, Daniele Romano, Salvo Auditore e Alberto Abate, oltre Giovanni Tumino come già detto. Nelle prossime gare toccherà ad altri ragazzi del florido vivaio giallo-blu che il tecnico messinese, insieme allo staff del settore giovanile, stanno seguendo da vicino.

Questo il Roster degli atleti convocati per il doppio match:

Marco De Domenico, Giovanni Tumino, Luca Arena, Andrea Siracusa, Antonio Spignolo, Aldo d’Andrea, Alberto Rinaldi, Francesco Curreli, Federico Cardella, Santo Giuffrida, Andrea Blandini, Daniele Romano, Marcello Arena, Emanuele De Gregorio, Gerardo Ragonese, Salvo Auditore, Alberto Abate, Alessandro Rinaldi, Federico Ficarra.

Allenatore Giacomo Spignolo.

Programma

ore 15,00 CUS UNIME ASD – GS RACCOMANDATA GIARDINI

ore 16,30 PGS DON BOSCO BARCELLONA – GS RACCOMANDATA GIARDINI

ore 17,45 CUS UNIME ASD – PGS DON BOSCO BARCELLONA