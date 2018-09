Serie B: sconfitta del Crotone, il Verona sbanca lo Scida [GALLERY]

22 settembre 2018 18:02

Serie B: gran colpo del Verona capace di vincere 2-1 in trasferta allo Scida contro il Crotone

Risultati Serie B- Non sono mancate le emozioni nel pomeriggio di serie B. Gran colpo del Verona, capace di vincere 2-1 in trasferta allo Scida. Il Brescia del neo tecnico Corini raccoglie un punto a Carpi, mentre Pescara e Spezia battono di misura Foggia e Cittadella. Successo nel recupero del Lecce, che supera il Venezia grazie al gol di Palombi al 91esimo. Il Palermo, infine, travolge 4-1 in casa il Perugia. Ieri, il rotondo 4-0 del Benevento sulla Salernitana ha aperto la quarta giornata del campionato cadetto. Oggi, sono in programma sei partite alle 15, tra cui spiccano Crotone-Verona, match dal sapore di A, e Carpi-Brescia, che vede l’esordio di Corini sulla panchina delle Rondinelle.