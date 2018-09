2 settembre 2018 23:00

Serie B: un super Crotone ha strapazzato il Foggia per 4-1, il Perugia vince 2-0 contro l’Ascoli, pari per 2-2 tra Lecce e Salernitana

In campo per la seconda giornata di campionato della seconda serie italiana, le ultime tre partite di oggi. Dopo la vittoria del Pescara contro il Livorno, ecco un super Crotone che ha strapazzato il Foggia per 4-1, il Perugia vince 2-0 contro l’Ascoli, pari per 2-2 tra Lecce e Salernitana.