Serie B: un Crotone in 10 dopo 10 minuti si salva con Budimir al 96′, beffato il Brescia [GALLERY]

28 settembre 2018 22:55

Serie B: il Crotone non sa più vincere, si salva al 96′ contro il Brescia grazie a Budimir. L’allenatore Stroppa potrebbe rischiare la panchina

L’anticipo di questa sera di Serie B suggella in maniera chiara le difficoltà di un Crotone partito per risalire subito nella massima serie ma in difficoltà in queste prime giornate. La squadra di Stroppa si è dimostrata grintosa ma senza idee e sfortunata in quanto è rimasta in 10 dopo soli 11 minuti (espulso Golemic). Un buon Brescia, che ha sfruttato le problematiche sei calabresi, è passata per ben due volte in vantaggio con un rigore di Donnarumma al 12′ e Dall’Oglio al 70′. I pitagorici si salvano con una doppietta di bomber Budimir al 52′ e rigore al 96′. La cura Corini si intravede mentre per Stroppa la panchina inizia ad essere a rischio.