Brolo: l’Associazione Raggio di Sole ricorda il giudice Rosario Livatino [FOTO]

24 settembre 2018 10:06

Organizzata dall’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole di Brolo, si è svolta a Brolo ( prov. di Messina), Sabato 22 Settembre 2018, presso la Sala Convegni dell’Hotel Il Gattopardo, una Manifestazione per ricordare e onorare la limpidissima figura del Giudice Rosario Livatino, nel 28° Anniversario della sua morte.

L’importante iniziativa è stata patrocinata dal Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira” di Messina, dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Capo d’Orlando (Me), dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sez. di Sant’Agata di Militello (Me), dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sez. di Messina – Gruppo di Sant’Agata di Militello (Me) e dal Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. 1 di Sant’Agata Militello(Me).

La Manifestazione si è avvalsa anche della preziosa collaborazione del Liceo Statale “V. Emanuele III” di Patti ed è stata realizzata grazie all’autofinanziamento dei soci dell’Associazione Raggio di Sole e ha visto la presenza di rappresentanti delle Istituzioni, Autorità civili e militari e di un pubblico composto da tantissimi giovani.

In questa occasione, si è reso omaggio alla memoria di un giovane Magistrato, che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità contro ogni forma di violenza e di sopraffazione e al suo vissuto di profonda fede.

All’inizio è stato proiettato un filmato con la Prof.ssa Ida Abate, biografa e Docente di Lettere latine e greche del Giudice Livatino, scomparsa da un anno, che ha portato una propria testimonianza sulla figura del suo giovane allievo.

Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Emanuela Mola, la studentessa Daniela Sangiorgio del Liceo Statale “V. Emanuele III” di Patti, ha ricordato il profondo senso del dovere del Giudice e l’aspetto religioso che ha contraddistinto la sua esistenza.

La Cerimonia di premiazione è stata presentata con bravura dall’Artista Flavia Vizzari di Messina, sono stati premiati gli studenti delle scuole Secondarie Superiori che hanno partecipato con un elaborato alla 5a Edizione del Premio Letterario “Legalità è … Libertà”.

Una Giuria presieduta dal Presidente dell’Associazione Raggio di Sole Emanuela Mola e composta da componenti dell’Associazione, dopo aver letto con grande attenzione tutti i 108 elaborati che sono pervenuti via e-mail, ha deciso all’unanimità di formulare la seguente graduatoria finale:

1a Classificata: Daniela Sangiorgio – Liceo Statale “V. Emanuele III” – Patti (Messina)

2a Classificata: Linda Belfiore – Istituto d’Istruzione Superiore“Borghese – Faranda”- Patti (Messina)

3a Classificata: Matilde Pacini – Liceo Statale “V. Emanuele III” – Patti (Messina)

Si è passato poi a premiare i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno partecipato alla Prima Edizione del Concorso grafico- pittorico “Accendiamo i colori della legalita’ “.

Il Concorso rivolto agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 nelle Scuole Secondarie di primo grado, si prefigge di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità, attraverso la realizzazione di un elaborato grafico-pittorico che rappresenti la legalità.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di Istituti Comprensivi e studenti.

Gli elaborati pervenuti sono stati esaminati da un’apposita Commissione presieduta dalla Prof.ssa Romina Calabrese, Docente di Storia dell’Arte del Liceo Statale “V. Emanuele III” di Patti e composta da componenti dell’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole. La Commissione ha formulato all’unanimità questa graduatoria finale:

1° CLASSIFICATO: NICOLA TRICOLI – CLASSE III E

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI – MONTALCINI” – S. PIERO PATTI (ME)

2a CLASSIFICATA: VIVIANA CARRELLO

SCUOLA MEDIA STATALE ”ERNESTO MANCARI” – CLASSE II A

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CAPO D’ORLANDO (ME)

3a CLASSIFICATA: NADIA FURNARI – CLASSE III C

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI – MONTALCINI” – S. PIERO PATTI (ME)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: ASIA MILIO – CLASSE II B

SCUOLA MEDIA STATALE ”ERNESTO MANCARI”

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CAPO D’ORLANDO (ME)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: ALESSIA RUSSO – CLASSE II B

SCUOLA MEDIA STATALE ”ERNESTO MANCARI”

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CAPO D’ORLANDO (ME)

MENZIONE D’ONORE: LUISA ABRAMO – EMILY CASTROVINCI – ANNA MERENDINO– MARIA PELLEGRINO – LUDOVICA PISANO CLASSE I D

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PIRANDELLO” – PATTI (ME)

La giornata non poteva che concludersi con il saluto di tutti i presenti davanti alla stele eretta a Brolo, in Via Principi Lancia, in memoria del Giudice Rosario Livatino, un uomo dall’integrità mai ostentata che si affidava unicamente a una sigla: STD (“Sub Tutela Dei” – “Sotto lo sguardo di Dio”). Uno splendido esempio di rettitudine civile e integrità morale per le future generazioni.