Ultimo Targa della stagione Calabrese di tiro con l’arco: Arcieri Club Lido da record [FOTO]

4 settembre 2018 10:44

Il campo sportivo di via Bezzecca nel quartiere Corvo di Catanzaro è stato lo scenario ideale per l’ultimo appuntamento targa della stagione Targa in Calabria svoltosi domenica 2 settembre. La società del presidente Messina Giuseppe, ospitata dall’accogliente associazione ASD AIVIO Catanzaro del disponibilissimo Marco Amoroso a cui sono andati innumerevoli ringraziamenti da parte del direttivo Club Lido, ha partecipato all’evento con un gran numero di arcieri che forse è il più alto registrato in regione. Come copione e storia sportiva che si rispetti non è mancato l’ennesimo record regionale ad opera di Francesco Poerio Piterà nella categoria Ragazzi olimpico con un punteggio di tutto rispetto di 669 punti. Qualificazione agli italiani Targa oltre che per Francesco anche per il compagno di squadra Caroleo Alessandro che qualificatosi al secondo posto conquista la ranking italiana entro i primi trenta arcieri migliori d’Italia. Infatti al prossimo appuntamento in terra Pugliese – Campionato Italiano – gli arcieri del team Lido saranno presenti con Francesco Poerio Piterà e Caroleo Alessandro rispettivamente 14° e 29° nella classifica di qualifica. Vediamo ora i risultati portati a casa dal Club Lido, Oro per Poerio Piterà Francesco nella categoria Olimpico Ragazzi Maschile, Oro per Anastasia Poerio Piterà nella Categoria Giovanissime Femminile, Oro per Valentino Elena nel Compound Femminile, Oro per Messina Giuseppe nel Compound Maschile, Oro per le squadre compound (Messina Giuseppe, Caroleo Domenico e Poerio Piterà Edoardo) e oro per la squadra Giovanissime Femminile con Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Mazza Gaia. Oro inoltre per Lobello Francesca nella categoria allieve femminili. Argento per Valentino Serafino e Giglio Stefano nell’olimpico Master e seniores, argento per Caroleo Alessandro ragazzi maschile categoria arco olimpico, bronzo per Poerio Piterà Edoardo – compound seniores – bronzo per Caroleo Roberta – Olimpico giovanissime femminile – Bronzo per Feroleto Rosario e Mazza Salvatore nell’olimpico Seniores e Master. La società Club Lido durante le fasi finali delle premiazioni ha ringraziato tutti i presenti e il sig. Amoroso per l’accoglienza, dando appuntamento ai propri tesserati al prossimo impegno sportivo oltre confini, con l’impegno di fare sempre meglio e portare a casa risultati importanti. Ottime notizie infine giungono in società per la futura campagna tesseramenti per la nuova stagione sportiva. Come afferma sempre la dirigenza societaria “Le gare per noi sono un’occasione di crescita morale e sportiva, i nostri ragazzi sono un gruppo affiatato e ben coeso sia in campo che fuori, basti vedere anche negli scontri diretti tra gli stessi atleti l’armonia e la sana competizione sportiva che si trasforma in complicità e Amicizia dopo che l’ultima freccia ha colpito il bersaglio”. I nostri ragazzi sono amici prima che avversari e atleti. Questo è quello che insegniamo in questo sport, rispetto delle persone e soprattutto consapevolezza che si deve sempre migliorare, con lavoro e sacrifici, non sperare di aver successo solo perché l’avversario sbaglia.