Straordinario successo per l’Aics Messina agli italiani di pattinaggio [FOTO]

15 settembre 2018 11:06

All’interno di “Verde Azzurro”, kermesse tricolore in terra romagnola, che ha riunito oltre 6mila atleti di sei diverse discipline, le nove ragazze della Futura ‘90 hanno portato in alto i colori della città di Messina. Nella “Solo Dance”, Elisa La Rosa ha conquistato il prestigioso titolo Junior, piazza d’onore per la sua compagna di squadra Ludovica Portovenero tra i Senior.

Oro e argento per Messina ai Campionati Italiani AICS di pattinaggio artistico, che si sono svolti nel palazzetto di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. All’interno di “Verde Azzurro”, kermesse tricolore organizzata dalla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport, che ha riunito in terra romagnola oltre 6mila atleti di sei diverse discipline, le nove ragazze della Futura ‘90 hanno portato in alto i colori della città dello Stretto.

Nella “Solo Dance”, Elisa La Rosa ha conquistato il prestigioso titolo categoria Junior, abbinando mirabilmente, in una magnifica coreografia, qualità tecniche ed eleganza del gesto sportivo. Piazza d’onore per la compagna di squadra Ludovica Portovenero tra i Senior e buone prove fornite da: Ilaria Carpenzano, classificatasi quarta tra gli Allievi, Rachele Curcuruto, Asia di Pietro, Elena Di Stasi, Giorgia Di Stasi, Sara Girolamo ed Ester Gugliandolo. “Elisa e Ludovica ci hanno regalato una bella soddisfazione, centrando un obiettivo importante. Elisa ha festeggiato, così, nel migliore dei modi il 19esimo compleanno”. Queste le prime parole di Eleonora Picelli, presidente della Futura ‘90. “Sono state davvero brave, ma per tutte si è trattato di una bella esperienza, perché hanno avuto la possibilità di confrontarsi con realtà nazionali. Adesso la mente è rivolta alla ripresa della consueta attività – conclude la Picelli – che inizierà tra qualche giorno al “PalaMerlino”.

“La Futura ‘90 si conferma una fucina di talenti – dichiara entusiata il presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci – le due medaglie conquistate a Misano Adriatico ci inorgogliscono e danno grande lustro al comitato provinciale. Mi complimento con l’intero gruppo seguito con passione e professionalità da tecnici davvero preparati ed attenti a ogni minimo particolare”.