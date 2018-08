Palmi (RC): al via oggi il Vertical Summer Tour [FOTO]

10 agosto 2018 13:17

Al via oggi il Vertical Summer Tour

Inizia oggi il Vertical Summer Tour, la tre giorni di sport, intrattenimento, musica e spettacolo organizzata da Event’s Way con il patrocinio del Comune di Palmi e Radio DeeJay come radio ufficiale dell’evento. La kermesse ha preso ufficialmente il via questa mattina con il saluto dell’Amministrazione Comunale ai responsabili ed allo staff che curerà e animerà la rassegna. Il team di Event’s Way è stato ricevuto a Palazzo San Nicola dal sindaco Giuseppe Ranuccio e dal Consigliere Comunale con delega allo sport Giuseppe Magazzù. Il saluto dell’Amministrazione ha voluto essere un momento istituzionale posto a suggello dell’importante manifestazione, affinché questa possa rappresentare l’avvio di una nuova stagione di eventi per la cittadina tirrenica. Dopo un breve passaggio dall’ufficio del Sindaco, Flavio Gallarato, titolare dell’agenzia Event’s Way, e tutto lo staff del Vertical Summer Tour sono stati accolti nella sala del Consiglio Comunale, luogo privilegiato nella vita della città, dove è avvenuto lo scambio delle cortesie istituzionali in un clima di positiva sinergia.

«Ci tenevamo ad avervi qui per rivolgere un plauso a chi si è speso per svolgere qui l’evento – ha dichiarato il sindaco – il Vertical Summer Tour sarà un evento che si inserisce a pieno titolo e che rappresenta un punto cardine nel contesto di rilancio e cambiamento voluto dalla nostra amministrazione. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che la manifestazione di Palmi sia stata inserita in un calendario esclusivo e che comprende le più importanti e belle località del turismo costiero d’Italia. Il turismo, lo sport e lo spettacolo rientrano a pieno titolo tra i settori più importanti della nostra società, settori dai quali ritengo che debba passare il rilancio della nostra Calabria. Per tali ragioni auspichiamo che l’evento accolga il favore di tutti coloro che vorranno parteciparvi». E ancora:«Questa che ha avvio oggi è una sperimentazione per tutti noi, ma siamo fermamente convinti che avrà un positivo riscontro e che sia la prima di molte attività che ci vedranno protagonisti, in sinergia con questo importante team».

«In tanti anni di attività questa è la prima volta che veniamo accolti tra i banchi di un Consiglio Comunale – spiegaFlavio Gallarato – siamo molto onorati di ciò. È molto bello quando un Comune ed una intera Amministrazione credono nell’operato di un team organizzatore e nel suo evento. Sono fortemente convinto che con il tempo si possa far bene, creare una positiva e stabile collaborazione, perché la tappa di Palmi diventi a tutti gli effetti un appuntamento fisso dell’estate in Calabria. Sono stato colpito da questa città, sia per le sue bellezze naturali, una bella spiaggia e con un mare limpido e colorato, sia per il suo vivo e vivace tessuto sociale, guidato da una amministrazione così giovane, dinamica ed aperta. Ringrazio il sindaco Ranuccio e la sua squadra di questa calorosa accoglienza, anche a nome di tutto lo staff.Vi aspettiamo in questi 3 giorni di divertimento».

«Siamo molto contenti ospitarviqui a Palmi – ha dichiarato Giuseppe Magazzù – siamo convinti del fatto che il Vertical Summer Tour possa riaffermare l’immagine di Palmi come città giovane ed accogliente, e far capire che questa amministrazione ha la ferma volontà di puntare sui giovani, e sulle nostra bellezze naturali». Rivolto agli organizzatori:«Avete il nostro pieno supporto, andiamo avanti puntando su questo evento per ripeterlo, farlo diventare una tappa annuale, puntando sempre più in alto e pensando in grande».