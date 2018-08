Taormina: Uccio De Santis ruba una risata al pubblico siciliano [FOTO]

14 agosto 2018 22:00

Taorimina, Uccio De Santis crea un gruppo e idea il programmaMudù: la serie tv in cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi

Comico di origini pugliesi, conosciuto attraverso i social, sbarca in Sicilia al teatro greco. Per chi non lo conoscesse Uccio De Santis crea un gruppo e idea il programma Mudù: la serie tv in cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi. Nel 97 partecipa a “La sai l’ultima”, da allora la sua carriera è stata un crescendo. Ha tenuto uno spettacolo di quasi tre ore, in uno scenario unico, il teatro greco di Taormina. Sul palco tutto il cast che lo segue nei suoi spettacoli,con la partecipazione di una giovane cantante taorminese Gabriella Cannavó. A fine spettacolo Uccio ha fatto salire sul palco Catena Fiorello che si trovava lì per guardare lo spettacolo, ha ringraziato il giornalista Salvo La Rosa che lo ha voluto fortemente in Sicilia insieme a Saro Laganà. Uccio ha coinvolto il pubblico presente in modo esilarante. Ha ringraziato tutti coloro che le seguono sui social e che gli hanno permesso di arrivare ad esibirsi davanti ad una platea così importante.