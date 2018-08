Maltempo in Calabria, Tropea devastata dal 2° nubifragio negli ultimi tre giorni [FOTO e VIDEO]

24 agosto 2018 22:44

Maltempo in Calabria, Tropea devastata dal 2° nubifragio negli ultimi tre giorni: chiusa l’isola, città in ginocchio: ecco foto e video

Secondo nubifragio negli ultimi tre giorni a Tropea oggi pomeriggio, dopo la bomba d’acqua di Mercoledì: così la Perla del Tirreno, nota località turistica della Calabria centrale in provincia di Vibo Valentia sulla Costa degli Dei, è finita in ginocchio. Stasera è chiusa l’Isola, così come alcune strade della città dove sono caduti 35mm di pioggia in pochi minuti. Disagi anche a Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. Frane e smottanti hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”. Un tornado è stato immortalato al largo di Pizzo Calabro. Tutte le immagini: