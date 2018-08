Tindari: rinviato lo spettacolo “Judas, the guess” [FOTO]

29 agosto 2018 10:21

Judas, the guess in scena a settembre al Teatro Greco di Tindari

Previsto il 24 agosto e rinviato a causa della pioggia, “Judas, the guess” di “EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri” di Sasà Neri, che firma regia e drammaturgia, andrà in scena martedì 11 settembre alle ore 21 al Teatro Greco di Tindari nel cartellone della Biennale Internazionale di arte sacra delle credenze e religioni dell’umanità BIAS 2018 intitolata “PORTA | Porta itineri longissima dicitur esse”, per l’organizzazione di Wish (World International Sicilian Heritage), in collaborazione con Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Partecipazione speciale in scena di Chiara Modica Donà delle Rose, artista e mecenate, presidente WISH e BIAS che interviene come attrice e come autrice dei testi degli avvocati di Giuda, di Maria Maddalena, nel monologo Maria di Magdala ed infine dell’avvocato dell’Umanità che pecca inesorabilmente da secoli, di Sarita Marchesi Van Der Meer, artista Bias italo/olandese, cantante lirica e attrice cinematografica (per e con Rutger Hauer, tra l’altro), di Marcello Consiglio, penalista di fama, e, per la terza volta, dopo “Mothers’Colors” al Nur Bar di Roma e “Mc2” al Museo delle trame mediterranee di Gibellina, della pittrice romana di origini siciliane Solveig Cogliani che dipingerà dal vivo un’opera facendosi ispirare dalla performance, mentre saranno preziosissime “scenografie” due opere dell’artista Rosa Mundi “La Chiave dell’ultima cena” e Il Monte Golgota Resurrezione già esposti, rispettivamente, presso il Museo d’arte contemporanea della Regione Siciliana Palazzo Belmonte Riso e .a Palazzo Alliata di Villafranca in piazza Bologni sempre a Palermo. Incrociando arti e artisti di fama internazionale, “Judas” vedrà gli oltre cinquanta incredibili performers EsosTheatre impegnati tra recitazione e danza, canto e musica rigorosamente dal vivo. Impossibile citarli tutti, ma Gianluca Minissale e Alessandra Borgosano, volti simbolo di EsosTheatre, saranno rispettivamente Jeshua e Cyborea, madre di Giuda. Davide Colnaghi sarà il protagonista nel ruolo del titolo, mentre il primo Giuda di EsosTheatre, Gabriele Casablanca ha scelto questa volta di impegnarsi come aiuto-regia, Sia on stage sia backstage ci saranno altri due ex allievi di Neri, Giulio Decembrini, direttore musicale e corale e firma degli arrangiamenti, e Chiara Caravella, vocal coach e interprete in “Judas” della “voce del mare”. Le coreografie sono di Claudia Bertuccelli, al sound design torna l’ingegnere del suono Simone Lo Presti, il service luci e fonica è Spettacoli Pagano, Luca Ferracane è aiuto allestimento scenografico.