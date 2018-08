30 agosto 2018 13:29

Scosse di terremoto in Aspromonte e precisamente a Gambarie

Due scosse di terremoto sono state registrate in queste ore in Aspromonte con epicentro a pochi chilometri da Gambarie esattamente nei pressi del laghetto di Rumia, in un’area forestata appena a monte dei “Piani d’Aspromonte”. Le scosse sono state di magnitudo 2.1 e 2.2 e sono state entrambe molto superficiali (ipocentro di 7.7 e 7.9km), quindi avvertite – seppur lievemente – dai (pochi) abitanti dell’area epicentrale. Ovviamente senza alcun danno.