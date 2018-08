Messina, successo per il Sud.O.Re Festival: stasera il Plastic concert del maestro David Carfì

9 agosto 2018 10:35

Nel giardino delle sabbie dell’Horcynus Orca si terrà il “Plastic concert” del maestro David Carfì, matematico e pianista messinese

E’ stata un’altra giornata intensa quella vissuta ieri a Sud.O.Re festival, fino al 13 agosto al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. Nell’ambito dell’evento organizzato dall’art director Giulio Cassisa, si sono svolte le performance curate dai coreografi messinesi Giovanna Tedesco, Pucci Romeo, Claudia Bertuccelli, Valeria Saja, Danilo Smedile, Giorgia Di Giovanni, Alessia Stracuzzi. Tanti giovani danzatori locali hanno così avuto l’opportunità di esprimere il loro talento e di avvicinare altri giovani alla danza contemporanea, disciplina ancora poco conosciuta e praticata.

Oggi i lavori del festival si aprono con la masterclass di danza a cura della coreografa Elisa Pagani della Compagnia DNA di Bologna e i workshop di fotografia subacquea tenuti da Eugenio Micali ed Elio Nicosia.

Ma grandi protagonisti della terza serata di Sud.O.Re festival saranno la musica e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Alle 19.30 nel giardino delle sabbie dell’Horcynus Orca si terrà il “Plastic concert” del maestro David Carfì, matematico e pianista messinese. Il concerto è proposto da FuoridiMe, associazione composta da studenti e lavoratori fuorisede messinesi, che dal 2017 è impegnata nella lotta alle microplastiche in mare. Il pianista suonerà brani originali e dedicati circondato da una installazione costruita interamente in plastica. FuoridiMe si batte per la salvaguardia dell’ambiente anche attraverso la distribuzione dei cosiddetti “Cicca qui”, posacenere biodegradabili e ignifughi che l’associazione distribuisce nelle spiagge. Il concerto sarà preceduto da un aperitivo.

La serata di Sud.O.Re festival proseguirà nella sede del lido “Glirrerammare” in località Pace, con il concerto della band The Jester.

Sud.O.Re è organizzato dall’Art director Giulio Cassisa con la collaborazione della Fondazione Horcynus Horca. La direzione artistica del settore danza è affidata al coreografo fiorentino Samuele Cardini. La manifestazione si svolge con il patrocinio di: Comune di Messina, Università degli studi di Messina, ALuMnime e DAMS. Partner della manifestazione il Circolo Ricreativo Sportivo “San Paolo”, formato da appassionati di fotografia subacquea e, più in generale, del mondo sommerso. L’ingresso al pubblico è gratuito.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Dalle 10.00 alle 14.00: Workshop danza con Elisa Pagani

dalle 10.00 alle 17.00: Workshop Fotografia Subacquea (Eugenio Micali e Elio Nicosia)

ore 19.00: Aperitivo e Concerto “Plastic Concert” dell’Associazione Fuori di ME

ore 22.30: Concerto THE JESTER – ( Lido Glirrerammare via Consolare Pompea loc. Pace)