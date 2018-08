26 agosto 2018 23:00

Risultati Serie B: un grande Foggia strapazza il Carpi, Cosenza raggiunto al 95′, male il Crotone

Risultati Serie B- Domenica sera con tre partite targate Serie B. In campo le big del campionato come il Crotone, il Foggia, il Carpi. Vittoria senza storie per il Cittadella (3-0) che strapazza i pitagorici. Sconfitta del Carpi contro un super Foggia (4-2). Beffa del neopromosso Cosenza, il quale viene raggiunto dall’Ascoli al 95′.