Seminara (Rc): sottoscritto un protocollo d’intesa con i soci della società “Enjoy Calabria” [FOTO]

21 agosto 2018 21:16

Il comune di Seminara ha sottoscritto stamane presso Palazzo San Mercurio un protocollo d’intesa con i soci della società “Enjoy Calabria”

“L’Amministrazione comunale di Seminara ha sottoscritto stamane presso Palazzo San Mercurio un protocollo d’intesa con i soci della società “Enjoy Calabria”, rappresentata da Giuseppe Daniele Riefolo e Pietro Domenico Filippone e dal responsabile area “Turismo” Marco Borgese, per dotarsi di una moderna App per smartphone “Enjoy Seminara”, al fine di dare la massima trasparenza al proprio operato, interagire con i cittadini, valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni e il patrimonio artistico, avviando un riscatto sociale e il rilancio di tutte le aziende che operano in diversi settori dando lustro ogni peculiarità e identità del luogo”.