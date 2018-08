Da San Luca a Genova: Salvini sul luogo del disastro [FOTO]

15 agosto 2018 21:32

Dopo essere stato a San Luca, Salvini è andato a Genova sul posto del disastro

E’ salito a 39 il numero delle vittime del crollo del Ponte di Genova. E mentre il Premier Conte annuncia l’avvio dell’iter per la revoca delle concessioni ad Autostrade, il ministro Salvini è volato da San Luca a Genova sul luogo del disastro. “Avvieremo la procedura per la revoca senza attendere le risultanze in sede penale”, ha annunciato il premier Conte. Poche ore prima, a puntare il dito erano stati il ministro delle Infrastrutture Toninelli e i vice premier Di Maio, che hanno chiesto le dimissioni dei vertici della società, e Salvini.