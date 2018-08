Matteo Salvini a Furci Siculo: bagno di folla per il vicepremier in trasferta al sud [FOTO]

Matteo Salvini nella giornata di ieri è stato in visita a Messina ed insieme al sindaco De Luca hanno trattato i problemi che affliggono la città e relativi piani di risanamento. In serata si è recato in visita a Furci Siculo, paese in cui il sindaco Matteo Francilia, è il neoeletto rappresentante della provincia di Messina per la Lega. Accolto da un bagno di folla ha ricordato le vittime della strage di Genova, dopo si è intrattenuto qualche istante con i giornalisti per poi riprendere il proprio giro per il lungomare di Furci Siculo, tra i vari partecipanti alcuni sindaci della riviera jonica e vari politici. La visita si è conclusa con una cena, presso due noti locali del paese “Il Moro “ e “ Sapori di mare “ data la numerosa affluenza di partecipanti.