Eolie: al via il SalinaDocFest, ecco tutte le novità della XII edizione [FOTO]

26 agosto 2018 12:50

Torna il SalinaDocFest, ricchissimo il programma della XII edizione

Al ricco programma della XII edizione del SalinaDocFest diretto da Giovanna Taviani e che prenderà il via dal 13 al 15 settembre si aggiunge come Evento Speciale. As if we were tuna (Italia, 2018) diretto dal fotografo Francesco Zizola, antropologo di formazione e vincitore del World Press Photo of the Year nel 1996, il doc, in anteprima Siciliana, riceverà il Premio Lady Wilmar Fotografia.Doc alla presenza del regista. Lo sguardo di Zizola si sofferma sul mare e i tonni, i pescatori e la loro antica sapienza in via di scomparsa, lo sguardo dal cielo dei gabbiani che accompagnano da millenni questa pesca. Realizzato durante due stagioni di pesca al tonno rosso (2016/2017) presso le ultime tonnare operative nel Mediterraneo, in Sardegna, il documentario vuole costruire un percorso narrativo che offre una visione complessa di questo antico e sostenibile metodo di pesca. Una metafora dell’eterno conflitto tra l’uomo e la natura.

Lo sguardo rivolto al mare lo troviamo anche nei Corti.Doc Omaggio a Marcella Pedone. L’omaggio, a cura di Stefano Missio, è stato realizzato in collaborazione con La Fondazione Cineteca Italiana e con MIC – Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Nazionale. Al festival, dal 13 al 15 settembre, saranno proiettati alcuni cortometraggi della celebre fotografa freelance toscana di nascita ma milanese d’ adozione. Marcella Pedone, classe 1919, è stata una pioniera dalla vita avventurosa. Sola e contando sui propri mezzi, viaggiò per l’Italia tra la metà degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta con la sua roulotte e una pesante cinepresa per girare filmati per conto della Ferrania, l’azienda ligure produttrice di pellicola a colori che le aveva affidato il compito di raccogliere materiale per le sue campagne promozionali. La Ferrania non utilizzò mai quei filmati che sono però una importante testimonianza di un mondo in cambiamento come lei stessa ebbe a dire in una videointervista: “Non sapevo, allora, di girare le ultime testimonianze di un mondo che stava scomparendo. Adesso lo so”. Festa dei tre Martiri Mercato dell’aglio Trecastagni, Il Giardino incantato di FilippoBentivegna e Mattanza del tonno Mazara del Vallo sono i suoi lavori presentati al SalinaDocFest.

Per la sezione Sguardi Di Cinema, venerdì 14 settembre, sarà presentato Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher (2018, Italia), con Alba Rohrwacher, Adriano Tardiolo, Luca Chikovani, Nicoletta Braschi. Un cinema libero, destrutturante, girovago che restituisce il mondo di una piccola comunità contadina in cui si muove Lazzaro, un ragazzo che non sa neppure di chi è figlio ma che è comunque grato di stare al mondo, e svolge i suoi inesauribili compiti con la generosità di chi è nato profondamente buono. Ma qual è il posto, e il ruolo, della bontà fra gli uomini? Il film sarà preceduto da un incontro con i due protagonisti Adriano Tardiolo (Lazzaro) e Luca Chikovani (Tancredi giovane) moderato da Enrico Magrelli.

Il SalinaDocFest è promosso da Comune di Santa Marina, Comune di Malfa e da Salina Isola Verde – Associazione Albergatori di Salina. Con il sostegno del MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema – è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, Sicilia Film Commission, in collaborazione con il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Messina, Città di Enna – Vento di Cultura, UNHCR, Cidi Palermo, Associazione Carta di Roma, 100 Autori, Doc/it, AMC, AFIC, Apollo 11, il Portale del Documentario e con una rete di partenariati e gemellaggi con alcuni tra i principali festival e realtà internazionali e nazionali dedicate al documentario.