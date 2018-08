Roccella Jazz Festival: lunedì grande appuntamento al Porto delle Grazie [FOTO]

12 agosto 2018 17:10

Roccella Jazz Festival: Lunedì 13 agosto la XXXVIII Edizione della rassegna calabrese presenta la vocalist americana con il suo European Quartet. Fino al 14 aperte le iscrizioni al RJ Campus, mercoledì 15 arriva il Wise African Cultural Group

Lunedì 13 agosto al Porto delle Grazie di Roccella Jonica (RC) secondo appuntamento per la 38ma edizione del Roccella Jazz Festival, con un concerto che mette in connessione America e Italia, in linea con il tema dell’intera rassegna. Italians, ovvero l’italianità, il contributo offerto dall’Italia alla storia del jazz, ma anche la nostra nazione come porto e approdo di musiche. La sezione Jamming Around ribattezzata Jazz At The Sea presenta il live di Deborah J. Carter con il suo European Quartet.

Deborah J. Carter è una primadonna del jazz mondiale, nata in America, cresciuta alle Hawaii e in Giappone, ha studiato teoria musicale e composizione in Giappone, ha poi proseguito al Berklee College of Music, dove ha potuto intrattenere importanti relazioni artistiche. S sempre attiva a livello internazionale in studio e dal vivo. La vocalist statunitense interpreterà celebri brani che hanno fatto la storia del jazz, con arrangiamenti spesso da lei elaborati, e sarà affiancata da Daniele Gorgone al pianoforte, Marco Piccirillo al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria.

Fino al 14 agosto sono aperte le iscrizioni per il Roccella Jazz Summer Campus, un’altra novità di questa edizione: un insieme di attività didattiche e formative di vario tipo, un ciclo di conference e proiezioni filmiche e alcune mostre. Le attività didattico-formative saranno organizzate con la forma di clinics e master classes condotte da musicisti di primissimo piano che parteciperanno ai concerti. I seminari e workshop avranno come docenti alcuni critici e operatori di grande spessore. Le conferenze e le proiezioni cinematografiche riguarderanno il tema Italians e in particolare il ruolo avuto dai siculo-americani nella nascita e nello sviluppo del jazz. Si cercherà, infatti, di sottoporre a verifica la veridicità dell’assunto ormai diffusa che il jazz è una musica siculo-afro-americana. A discuterne critici, storici e cineasti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Prossimo appuntamento: mercoledì 15 agosto con il Wise African Cultural Group.