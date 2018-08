Roccalumera: polizia municipale fantasma

8 agosto 2018 21:38

Continua “l’assenza” dei vigili urbani in un periodo in cui dovrebbero essere più presenti sul territorio di Roccalumera

Come ogni anno in questo periodo inizia la ricerca del posto perduto. Roccalumera cittadina del comprensorio jonico con 4.252 abitanti, numero che raddoppia in questo periodo. Per chi non la conoscesse esistono la strada nazionale in cui “dovrebbe” ed il condizionale è d’obbligo vigere il disco orario, ed il lungomare a doppio senso di circolazione, dove i parcheggi sono gratuiti. In questi giorni è normale che l’affluenza di persone aumenti esponenzialmente, complici la bella stagione ed il caldo che porta più turisti nel paese. Ed ecco che puntuale si ripresenta il problema che affligge i proprietari dei passi carrabili! Trovare occupato nell’arco della giornata lo stallo che per legge e per cui pagano regolare concessione al comune. Da qui inizia l’odissea, perché chiamati i vigili, si deve sperare che rispondano e che decidano di uscire per controllare l’infrazione, una volta recatosi sul luogo Iniziano a cercare il proprietario del mezzo, e se lo conoscono come succede nella maggior parte dei casi, lo invitano a spostare il mezzo, che sul momento viene tolto, per poi magicamente ricomparire appena i vigili se ne sono andati, senza redigere alcun verbale! Questo è ciò che accade se si è fortunati, nel caso in cui i vigili non rispondano si deve aspettare che il proprietario del mezzo decida di tornare a casa o che finisca le commissioni che lo hanno spinto a parcheggiare in maniera abusiva. Altro concetto da chiarire ai proprietari dei passi carrabili, è che lo stallo per cui pagano deve rimanere sempre libero e non sono autorizzati a parcheggiare neanche i propri mezzi! Nella speranza che qualcosa cambi e che l’amministrazione sia più solerte nel monitorare l’operato dei vigili, buon posteggio a tutti!

