Reggio Calabria: perdita d’acqua a Gallico [FOTO]

29 agosto 2018 19:08

A Gallico tante famiglie sono senz’acqua: ecco le foto

Ancora numerosi quartieri sono senza acqua a Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb ha segnalato la situazione in cui versa la sua e tante altre famiglie. “Mentre a Gallico intere famiglie sono senza acqua in casa , per le strade scorrono fiumi di acqua potabile. Le foto riguardano via Guarnaro e via casa Savoia. Mi rivolgo al signor sindaco ed ai consiglieri che sono stati eletti con le preferenze di tanti gallicesi citando una frase di S. Agostino: “Solo i fatti danno credibilità alle parole“, conclude.