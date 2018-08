Reggio Calabria: presentata la quarta edizione del Villaggio Ecologico Piana Eco Festival [FOTO e VIDEO]

27 agosto 2018 13:27

Il Villaggio Ecologico Piana Eco Festival si terrà nel territorio di Cittanova dal 31 agosto al 2 settembre

Stamani presso la Sala “F. Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria è avvenuta la presentazione della IV edizione del Villaggio Ecologico Piana Eco Festival che si terrà nel territorio di Cittanova, dal 31 agosto al 2 settembre.

PIANA ECO FESTIVAL è un progetto promosso dall’Associazione culturale EcoPiana che intende favorire la tutela dell’ambiente e del territorio, ponendo l’attenzione sui temi del riciclo dei materiali visti come risorsa, della lotta allo spreco e della riduzione dei consumi.

Nato con l’obiettivo di proporre un modello culturale responsabile e sostenibile, sulla base dei tre fattori chiave Reuse/Reduce/Recycle, Piana Eco Festival aspira a concretizzarsi in un impegno condiviso tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini.

Sarà la parola gusto, declinata nelle sue diverse accezioni e agganciata strettamente alla parola luoghi, a connotare il tema centrale della quarta edizione del Villaggio Ecologico di Piana Eco Festival per la Direzione Artistica di Nuccio Barillà.

Due le giornate della manifestazione che saranno precedute da un’anteprima nel pomeriggio del 31 agosto, una “Vetrina Piana Eco Festival” in cui verranno messi in rilievo, attraverso assaggi culturali significativi, i temi e le novità della quarta edizione dell’evento organizzato dall’Associazione culturale EcoPiana.