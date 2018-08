A Reggio Calabria la presentazione dell’attività di Service “Tutti al mare!” [FOTO]

22 agosto 2018 14:22

Al Parco Pentimele di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’attività di Service “Tutti al mare!”, ideata ed organizzata dal Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Si è svolta oggi, mercoledì 22 agosto, alle 10, presso il lido Stella marina – Parco Pentimele di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’attività di Service “Tutti al mare!”, ideata ed organizzata dal Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che avrà luogo presso il suddetto lido il 30 agosto alle ore 9:30, a favore dei ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down – sezione di Reggio Calabria. Hanno partecipato alla conferenza il dott. Domenico Tamiro, Presidente del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, il sign. Bruno Arichetta, Presidente dell’A.I.P.D., il. Sign.Dario Caponera, in rappresentanza del Titolare dello stabilimento balneare Stella Marina. La giornata sarà una vera e propria esperienza di socializzazione; dare la possibilità di fare il bagno, di pranzare e di trascorrere insieme una giornata di divertimento, gioia ed allegria. L’evento farà presente alla cittadinanza locale che le persone con Sindrome di Down, così come tutte le persone disabili, sono prima di tutto, e semplicemente, esseri umani che non hanno “bisogni speciali”. Hanno semplicemente bisogno di un’educazione, di un lavoro, di opportunità, di amici e di un po’ di amore. Come chiunque altro. La giornata vedrà un momento di accoglienza dei ragazzi, i genitori e/o accompagnatori, ai quali verranno offerti ombrelloni grandi con annesse delle sedie di appoggio sulla spiaggia e dopo aver fatto il bagno e varie attività, sarà gentilmente offerto un buffet di rustici in veranda, come pranzo a tutti coloro che aderiranno all’attività.