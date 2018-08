Reggio Calabria, emergenza rifiuti fuori controllo: salita Zerbi bloccata dalla spazzatura, auto costrette a tornare indietro nella notte [FOTO]

12 agosto 2018 10:48

Reggio Calabria: salita Zerbi bloccata dai rifiuti, auto costrette a tornare indietro

A Reggio Calabria, nel cuore dell’estate, l’emergenza rifiuti è finita completamente fuori controllo. Stanotte, infatti, i sacchetti di spazzatura hanno addirittura bloccato la salita Zerbi, ufficialmente Via Margherita Hack, importante arteria della zona di Tremulini che collega il centro cittadino all’Università e al Planetario. Numerose automobili, nella notte, hanno dovuto fare marcia indietro e i residenti della zona hanno avuto pesanti disagi per tornare a casa loro. In generale, tutta la città è abbandonata alla sporcizia e ai rifiuti.