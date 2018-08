Reggio Calabria: apre Mangià, il nuovo locale con “cibo da passeggio” [FOTO]

31 agosto 2018 11:44

Reggio Calabria: da “Mangià” è possibile gustare ottimo “cibo da passeggio”

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, giovedì 30 agosto, in via Tommaso Campanella n°53 a Reggio Calabria, il nuovo locale “Mangià” dov’è possibile acquistare “cibo da passeggio”. Mangià è pizzeria, rosticceria, gastronomia ed è possibile gustare prodotti al bicchieri oltre ad una buona pizza con un impasto speciale considerata anche la particolarità del locale. Il nome di questo take away vuole proprio dare l’idea di un locale in cui è possibile acquistare prodotti da passeggio. Mangià apre oggi dalle ore 18 per questo week end mentre dalla prossima settimana rimarrà aperto anche a pranzo.