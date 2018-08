Maltempo, bomba d’acqua devasta Reggio Calabria: città in ginocchio, Lungomare allagato, chiusi Stazione e Museo [FOTO e VIDEO LIVE]

22 agosto 2018 17:31

Città di Reggio Calabria sommersa dalla pioggia nelle prime ore di questo pomeriggio, parecchi danni in città

Forte maltempo a Reggio Calabria. Parecchi disagi e danni sono stati causanti da una bomba d’acqua che ha colpito la città di Reggio Calabria nel primo pomeriggio di oggi. Quasi 70mm di pioggia si sono abbattuti sulla città in meno di due ore. Il violento temporale s’è formato in Aspromonte e ha colpito la città in due fasi, prima da Sud e poi in modo più violento con forte vento settentrionale. Il mix di pioggia e vento ha devastato la città con allagamenti, alberi sradicati e danni ingenti. L’epicentro del maltempo è stato proprio nel centro della città, dove sono caduti ben 68mm di pioggia, mentre a Rosario Valanidi sono caduti 41mm di pioggia, a Gambarie 25mm, a Sant’Alessio 18mm, ad Arasì 13mm, a Cardeto 11mm e a Catona 5mm. Quindi la zona centrale e la zona meridionale della città sono state le più colpite, mentre ha piovuto meno sulle colline e nella periferia Nord.

Tra i danni più seri, gli allagamenti al Museo Nazionale della Magna Grecia dove sono esposti i Bronzi di Riace: la struttura è stata chiusa e i Vigili del Fuoco stanno lavorando con le idrovore per liberare le sale dall’acqua. Molti altri locali del centro sono chiusi per allagamenti, tra cui i principali supermercati cittadini. Allagato anche il Lungomare e la tratta ferroviaria tra la stazione Centrale e la stazione Lido. La circolazione ferroviaria tra le stazioni ferroviarie di Reggio Calabria e Villa San Giovanni è sospesa da oltre due ore. Così i convogli a lunga percorrenza hanno accumulato ritardi sino a 100 minuti. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi con autobus tra Reggio e Villa San Giovanni per i viaggiatori dei treni Freccia 35547, Freccia 35542, IC 35549 e IC 35550.