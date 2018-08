Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS 106: feriti intrappolati nelle lamiere [FOTO e DETTAGLI]

27 agosto 2018 19:51

Brutto incidente questo pomeriggio a Reggio Calabria sulla ss 106: Vigili del Fuoco intervengono per estrarre feriti dalla lamiere

I Vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati impegnati nel soccorso di tre automobilisti rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi al Km 92 della SS 106, svincolo per Moschetta.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli una Fiat Panda ed un Furgone. I Vigili del Fuoco giunti sul posto, in collaborazione con il personale del 118, hanno da prima messo in sicurezza i due feriti e successivamente hanno provveduto a disincastrarli, tagliando le lamiere dell’auto. I feriti sono stati trasportati uno all’ospedale di Polistena con l’elisoccorso e l’altro in ambulanza all’ospedale di Locri. Anche l’autista del furgone è stato ricoverato presso l’ospedale di Locri. La statale SS 106 è rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni di soccorso.

Sul posto erano presenti pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.