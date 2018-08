Reggio Calabria: tutti in piazza per lo spettacolo “Fiori di cabaret”

18 agosto 2018 11:49

Stasera a Rosalì lo spettacolo “Fiori di cabaret”: oltre un’ora di risate, tra sketch, monologhi e personaggi per animare l’estate della periferia nord della città di Reggio Calabria

Stasera a Rosalì nell’ambito dell’iniziativa “Tutti in piazza” patrocinata dalla presidenza del Consiglio regionale e promossa dall’associazione di promozione sociale “Giocolereggio” in collaborazione con la parrocchia Santa Maria d’Itria e l’associazione Ausonia si terrà lo spettacolo comico “Fiori di cabaret” dell’associazione “Calabria dietro le quinte” con la partecipazione del comico reggino di zelig Santo Palumbo, il duo comico I non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) e la presentazione dell’attrice Ilenia Borgia. Oltre un’ora di risate, tra sketch, monologhi e personaggi per animare l’estate della periferia nord della città di Reggio Calabria, che dopo l’appuntamento iniziale del 27 luglio ad Arghillà in piazza don Italo Calabrò con la compagnia Giocolereggio, si concluderà il 26 agosto nell’area verde di Salice con uno spettacolo musicale con il gruppo delle Triplet (Noemi, Jessica e Chiara) e una performance di magia e giocoleria infuocata con Mago Mefai e altri artisti di strada.