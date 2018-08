Reggio Calabria, emergenza rifiuti sempre più drammatica: mastelli non ritirati da 12 giorni a Spirito Santo, discariche a cielo aperto in tutti i quartieri [FOTO]

8 agosto 2018 11:45

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: varie zone della città sono diventate vere e proprie discariche all’aperto

Sono numerose le segnalazioni inviate a StrettoWeb riguardo la mancata raccolta dei rifiuti con il sistema della raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria. Un lettore ci ha inviato la testimonianza: “buongiorno. Ecco la piccola discarica che si è creata davanti al portone di casa mia, a Spirito Santo, dopo 12 giorni di mancata raccolta dei rifiuti porta a porta. Dopo decine di segnalazioni all’AVR, nessuno si degna di svuotare i mastelli di 4 famiglie. Emergenza nell’emergenza“. Lo stesso problema è presente però anche in tante altre zone della città infatti riceviamo segnalazioni anche da via Pasquale Andiloro, da via Nino Bixio n.27. Oltre al problema della raccolta differenziata sono presenti in città anche vere e proprie discariche a cielo aperto. Un lettore di StrettoWeb ci scrive a riguardo: “Buongiorno Direttore, vorrei segnalare lo scempio che c’è in via S.Caterina uscita della tangenziale, la zona è piena di telecamere, vorrei chiedere al Sindaco quando pensa di prendere provvedimenti. La gente è stufa di pagare le tasse (600.00 euro) e vedere questo schifo, se nn è capace di risolvere questo problema che ai dimetta!!!!”.