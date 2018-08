Reggio Calabria, disservizi raccolta differenziata. Un lettore: “se non svuotano i mastelli produrrò un esposto in Procura”

28 agosto 2018 12:53

Mancato ritiro della raccolta differenziata a Reggio Calabria in Via Collina Degli Angeli n° 33

Un lettore di StrettoWeb, Vincenzo Borruto, ci ha inviato una segnalazione riguardo il mancato ritiro della raccolta differenziata in Via Collina Degli Angeli n° 33 a Reggio Calabria. Il lettore afferma: “Si segnala, ancora una volta l’inadempienza della Società AVR nel ritiro della raccolta differenziata sulla Via Collina Degli Angeli al n. 33, via in questione che porta al Santuario di S. Antonio in Reggio Calabria, premesso altresì che la raccolta nelle abitazioni che si trovano sulla Piazza vengono ritirati i cestelli, ma sulla Via Collina Degli Angeli scendendo le scale di cui si evidenziano le foto in allegato non viene prelevata, a questo punto il Sottoscritto fa presente al Sig.Sindaco e alla Società AVR di Reggio Calabria, che per altro ha telefonato diverse volte al numero verde per far presente la questione, se ancora persiste questa situazione, sarò costretto mio malgrado a produrre un esposto presso alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti della Società AVR, in quanto come si è evidenziato la suddetta situazione a me sembra che c’è disparità di trattamento e quindi si dovrebbero ipotizzare gli estremi di reato. Mi sono stancato di portare ogni giorno i rifiuti di ogni genere all’Isola Ecologica, ora basta. E’ arrivato il momento di giocare con le cose serie, infatti ieri mattina ho ritelefonato al n.ro verde dell’AVR e mi hanno detto “provvediamo”, ho visto stamane come hanno provveduto al ritiro, infatti le prove delle foto in questione dicono la verità”.