Reggio Calabria, corso Garibaldi sommerso dai rifiuti: se questa è “differenziata”… [FOTO]

23 agosto 2018 12:22

Corso Garibaldi di Reggio Calabria sommerso dai rifiuti: l’emergenza continua…

L’emergenza raccolta differenziata a Reggio Calabria è sempre più grave: un serio pericolo igienico con la città in totale abbandono e degrado sia nel centro storico che nelle periferie e anche nel bellissimo Corso Garibaldi, via dei negozi e attrattiva per i turisti, “salotto buono” del cuore cittadino. Nelle foto a corredo dell’articolo si vedono i cumuli di rifiuti che vengono lasciati li da negozianti e abitanti in attesa che vengano raccolti in tarda serata dagli addetti ma che finchè non vengono rimossi creano uno scenario inguardabile per i turisti che hanno anche difficoltà ad avvicinarsi alle vetrine dei negozi. Per non parlare del tapis roulant molto utile se fosse in funzione ma che oltre ad essere chiuso viene anche utilizzato come deposito per la spazzatura. Ecco le foto: