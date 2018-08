Reggio Calabria, la comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio [FOTO e INTERVISTA]

21 agosto 2018 11:12

Reggio Calabria: oggi si celebra la festa musulmana del Sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per l’Islam

Oggi si celebra la festa musulmana del Sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per l’Islam. “E’ un momento di aggregazione della comunità musulmana di Reggio Calabria, sottolinea il segretario generale Abdelhamid Tanan, dopo la preghiera i fedeli si recheranno nelle proprie case dove verrà sacrificato un agnello o un capretto, una parte dell’animale verrà donato alle persone che ne hanno bisogno. In Italia la festa coinvolge almeno un milione e mezzo di musulmani regolarmente residenti, oltre a quelli non censiti, che, comunque, festeggiano la ricorrenza islamica”. Anche a Reggio Calabria sul Viale Messina, questa mattina alle ore 7:30 circa è iniziata la festa del Sacrificio: si è tenuta prima un’ora di preghiera, poi Abdelhamid Tanan, segretario generale del centro culturale islamico Arrahma, ha fatto un sermone in italiano esprimendo a nome della comunità musulmana vicinanza alle vittime del ponte Morandi, ringraziando i responsabili della struttura che ha ospitato il momento di preghiera e la Questura di Reggio Calabria per l’assistenza.

Reggio Calabria, la comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio, intervista a Abdelhamid Tanan [VIDEO]