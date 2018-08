Reggio Calabria: visita speciale alla casa di cura “San Gaetano Catanoso” [FOTO]

25 agosto 2018 17:43

Donati prodotti sanitari per gli anziani ospiti della casa di cura a Reggio Calabria

“La provvidenza del Signore non ha limiti” queste sono state le parole con le quali la Suora Madre oggi pomeriggio, 25 agosto, ha accolto l’Istituto Nazionale Azzurro nella casa di cura “San Gaetano Catanoso” in Gallico superiore a Reggio Calabria.“Grazie ad una raccolta fondi siamo riusciti a donare numerosi prodotti sanitari per gli anziani, che come ci ha confermato la suora -non sono mai abbastanza-“, queste le parole del Presidente dell’Istituto Cav. Lorenzo Festicini, che ha aggiunto: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto e che giorno continuano a sostenerci.”