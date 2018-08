Reggio Calabria, il 1° settembre si apre la caccia ma gli uffici che rilasciano i tesserini venatori sono chiusi [FOTO]

27 agosto 2018 18:55

Reggio Calabria, i cacciatori impossibilitati a rinnovare i tesserini venatori in tempo per l’apertura: la lettera a StrettoWeb

“Al Direttore di StrettoWeb; Uffici 2° Circoscrizione Da oltre dieci giorni alla porta di uno degli uffici di cui inviamo le foto, sono affissi gli avvisi a corredo dell’articolo. In questo ufficio – come si può leggere nelle foto – vengono rilasciati i tesserini venatori senza i quali i cacciatori non possono esercitare la loro attività sportiva della caccia che, come da calendario venatorio regionale, inizia il primo settembre prossimo. Nessuno ne parla, nessuno ne discute, i media fanno orecchio da mercante mentre ogni cacciatore ha già speso 400/500 euro (concessioni governative, tassa regionale, ATC, assicurazione) necessari per poter ottenere il famoso tesserino. E noi, cacciatori della 2° circoscrizione del Comune di Reggio Calabria dobbiamo continuare a subire passivamente anche questa inefficienza? Tenuto conto che il primo settembre è sabato e il due è domenica e sicuramente quegli uffici resteranno chiusi, potremmo, tutti i cacciatori interessati, presentarci davanti a quegli uffici insieme ai nostri cani, con armi e munizioni per poter partire subito appena ottenuto il tanto agognato e CARO tesserino venatorio. Che ne pensa Direttore? Gaetano e altri“.