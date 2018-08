Reggio Calabria, Lemma: “l’impegno dell’UDC sul territorio reggino continua a produrre risultati”

23 agosto 2018 12:34

Reggio Calabria, Lemma: “l’impegno dell’UDC sul territorio reggino e della provincia continua a produrre risultati anche in piena estate”

“Si registrano in questo ultimo periodo, diverse nuove adesioni di giovani e donne ( sia a Reggio Città che in provincia) che intendono impegnarsi attivamente e contribuire alla realizzazione del progetto politico illustrato nella passata campagna elettorale di marzo 2018, che punta alla valorizzazione dei territori e a dare una voce ai paesi della provincia reggina che oggi, in seno alla città metropolitana, si sentono privi di interlocutori ed abbandonati a se stessi”, afferma la Commissaria Provinciale dell’Udc Paola Lemma.

Rosario Milicia, avvocato da Cittanova, cosi scrive a conferma del proprio impegno politico e della propria adesione al partito: “ La riforma Del Rio ha avuto la incredibile capacità di creare un tilt costituzionale senza precedenti. L’area metropolitana o città metropolitana che dir si voglia, ha creato solo un grande contenitore, oggi per quanto riguarda il reggino, rimasto vuoto di contenuti, con l’unica conseguenza di togliere il diritto al voto ai cittadini, spogliandoli e privandoli di fatto, del sacrosanto diritto di scegliere i propri rappresentanti e rimanendo quindi privi di interlocutori. Da qui il tracollo economico della nostra area che vede morire ogni giorno sempre dippiù i due pilastri della economia locale: agricoltura e turismo. L’Aspromonte è un gigante addormentato con un bacino di utenza che potrebbe coinvolgere centinaia di migliaia di turisti che deve essere valorizzato dallo stato o da enti pubblici preposti. Ma così non è ! Si registra infatti l’assenza di un assessorato al turismo metropolitano che si impegni a valorizzare questa area attraverso azioni mirate e politiche di accoglienza che attraggano turisti dal mondo alla stregua di tante altre location che sono state oggetto di marketing mirati e che oggi producono benessere economico .Infine ma non da ultimo per importanza la coltura dell’ulivo e la produzione dell’olio: non può rimanere prerogativa degli anziani e dei pochi “giovani eroi” che hanno scelto di rimanere nei loro territori e di continuare con caparbia ostinazione tipica calabrese a lottare per il proprio diritto di avere un futuro nella propria terra!! Ciò che chiedo ai rappresentanti locali e nazionali dell’UDC è la loro presenza sul territorio, costante e con momenti di incontro per lavorare insieme e riportare le persone ad avere fiducia nella politica. Paola Lemma questo lo fa costantemente e per la fiducia in lei riposta che oggi ci metto la faccia … per i valori in cui credo e che oggi sono rappresentati dall’UDC.”

Emanuela Zito, avvocato, da Gioia Tauro: “ Ho aderito all’UDC perché ho visto in questo partito la moderazione dei toni politici con i quali i rappresentanti locali hanno affrontato la campagna elettorale di marzo 2018 e, in particolare, per i valori di cui si sono fatti portavoce senza scoop propagandistici ma dimostrando di conoscere il territorio e di rispettare l’impegno di continuare a lavorare insieme e di garantire la presenza costante sul territorio. Infatti con Paola, all’indomani della conclusione della campagna elettorale, ci siamo più volte incontrate e abbiamo discusso su come affrontare le diverse criticità che attanagliano il mio territorio. Ho riscontrato che la città metropolitana ha deluso tutte le aspettative del territorio, contribuendo con la propria inerzia a dare il colpo di grazia ad un’area oramai in ginocchio. Il Sindaco di Reggio Calabria si è dimostrato inadeguato al ruolo… un esempio su tutti il mancato affidamento della gestione del servizio di metanizzazione a ditte esterne e .. violazione su violazione .. negligenza su negligenza.. non ha neanche provveduto a fare il bando di gara per l’assegnazione del servizio con la nefasta conseguenza che le ditte interessate non hanno lavorato.. gli impianti sono rimasti privi di manutenzione..etc.. per poi ricorrere alla nomina di un commissario ad acta.. !?!? E senza fare sconti a nessuno è fuori da ogni dubbio che le responsabilità siano da intendersi distribuite ex aequo con gli organi regionali che sono rivelati assolutamente inadeguate al ruolo.. Da qui la voglia e la determinazione di scendere in campo insieme agli amici dell’UDC e di Paola per il futuro del mio territorio..”

Sebastiano Santo Nucera di Condofuri Marina così motiva la propria adesione e quella di altri amici all’UDC: “ Da sempre sono impegnato in politica, nell’area di cdx. Ho avuto modo di conoscere la Commissaria Provinciale Paola Lemma durante le scorse elezioni politiche e sono rimasto colpito positivamente dalla passione politica e dall’impegno con la quale Paola ha affrontato la campagna elettorale; la conoscenza del territorio; delle problematiche relative al mancato sviluppo dell’area grecanica. Ma ciò che più mi ha convinto è stato che, all’indomani del risultato elettorale, Paola non ha perso mai la fiducia nel progetto ma ha continuato a crederci, stimolando la riflessione sulla necessità e l’importanza di vedere e guardare all’UDC quale unica alternativa agli estremismi di alcuni partiti/movimenti che oggi monopolizzano la scena politica. Da qui il mio impegno per valorizzare l’intera area grecanica attraverso lo sviluppo dell’agricoltura e del turismo; per sostenere e promuovere tutte le azioni che si vorranno mettere in campo per far si che tanti giovani possano rimanere nella propria terra ;perchè la zona jonica reggina torni a vivere sfruttando al massimo le opportunità che la natura ha dato: clima; mare; la crescita del bergamotto! ”

Vincenzo Recupero, commerciante, da Bovalino Marina: “ Da sempre sono un sostenitore di Paola Lemma, alla quale mi lega una profonda e sincera amicizia; ma ora ho deciso di aderire all’UDC e sostenere il progetto politico di questo partito, unico moderato e che rispecchia i valori in cui ho sempre creduto: la famiglia; il sociale; i fatti e non le parole.. Da commerciante che ha visto il commercio andare sempre più giù fino a soffrire una crisi che sembra irreversibile, ho deciso di non arrendermi e di dare il mio contributo attivo e fattivo per riaccendere i fari e riportare l’attenzione sul mio territorio che, da anni, oramai è stato abbandonato e dimenticato dai politici di sx che hanno fatto solo passerelle elettorali e poi hanno dimenticato le strade percorse per ottenere consensi elettorali e fare promesse cadute nel dimenticatoio all’indomani della proclamazione. Chiedo ai rappresentanti nazionali e locali del partito di non abbandonarci e di essere presenti sul territorio e di portare e diffondere la cultura europea e diffondere le opportunità che l’Europa può offrire per aiutare il mio territorio a risollevarsi e ad uscire da uno stato di coma non più accettabile e tollerabile.”

Carmen Pegna, avvocato, da Reggio Calabria : “ Mi sono avvicinata al mondo della politica grazie all’amicizia che mi lega a Paola Lemma che mi ha trasmesso passione e fiducia per un mondo che io consideravo finto e privo di valori e di interesse per i bisogni del popolo. Paola mi ha invitata ad osservare la città in cui vivo; a fare un giro per i quartieri più lontani dal centro; a riflettere su come vorrei le strade che percorro giornalmente; sullo stato di pulizia del territorio cittadino; sul controllo del traffico e dei parcheggi; sulle opere rimaste incompiute… e su come nella realtà il contesto reggino in cui vivo non è… Strade dissestate sia in centro che nelle periferie con presenza di buche che pian piano, grazie alla mancata manutenzione ordinaria, diventano voragini; cumuli di spazzatura che talvolta diventano mini discariche a cielo aperto; strade principali della città che diventano impercorribili a causa delle triple file di auto parcheggiate; dispersione di acqua lungo le strade principali a fronte di una carenza strutturale di acqua nelle case; tasse comunali elevatissime per servizi che non si hanno o che si hanno in misura ridottissima; opere di urbanizzazione e definizione di lavori di strade che sono indispensabili per collegare il centro città. Segnalo la bretella che collega la stazione centrale all’uscita di Spirito Santo e che si ferma a detto svincolo ma che di fatto continua sterrata fino a Cannavò e che continua anche oltre; segnalo altresì i cavalcavia che collegano i costoni della zona di Cannavò alla parte opposta etc.. Allego delle fotografie che ho voluto fare per invitare chi di competenza ovvero l’Amministrazione Comunale a prendere provvedimenti seri ed urgenti. Attivare delle opere sul territorio, oltre a fornire servizi ai cittadini, rimetterebbe in moto una parte di economia che in città è alla moria più totale.”

Rosario Macrì da Benestare: “ Mi considero un nostalgico della democrazia cristiana e di quell’epoca politica in cui la politica era a servizio dei cittadini e si spendeva per i bisogni della gente. Oggi rivedo nell’UDC e nelle persone che la rappresentano, sia a livello locale che nazionale, quelle figure politiche con eloquio moderato e tono pacato nell’affrontare le problematiche del territorio ma perfettamente a conoscenza delle stesse e con le idee ben chiare su come affrontarle. Da cittadino della locride sento il dovere di evidenziare, ancora una volta, il disastro in cui versa la sanità calabrese ed in particolare quella locrese; l’ospedale di locri è al collasso; medici ed infermieri costretti a turni inumani a scapito della propria salute e delle prestazioni; il tutto per una politica di sx che mira all’abbattimento dei costi senza preoccuparsi dei servizi che vengono giornalmente sottratti ai cittadini. In Calabria e nella provincia reggina in particolare il diritto alla salute è diventato prerogativa di pochissimi privilegiati che avendo la possibilità economica possono scegliere di curarsi altrove! Strettamente collegato a questo problema è anche quello dello scalo reggino… dimenticato ahimè dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria che sembra non rendersi conto dei disagi e del disastro economico che il crollo dell’aeroporto Tito Minniti ha cagionato all’intera area. Mi domando e domando a chi dovrebbe essere garante dell’intero territorio in quanto anche Sindaco della Città metropolitana: i turisti hanno difficoltà ad arrivare e quindi il settore turismo è morente; le attività commerciali sono KO; i giovani vanno via per disperazione; come si pensa di affrontare la situazione!? Continuare con il pietoso immobilismo o con l’addossare la responsabilità agli amministratori precedenti non è più accettabile ne è credibile… Da qui la volontà di ripartire con una squadra seria, motivata, composta da persone che conoscono il territorio perché lo vivono giornalmente e perchè da eroi dei nostri giorni hanno deciso di rimanere.. da qui il mio impegno per sostenere il progetto dell’UDC e lavorare per risollevare le sorti del mio territorio..”.

Ornella Attisano da Locri, Avvocato familiarista e minorile cosi scrive: “ritengo di essermi convinta ad aderire al programma dell’UDC, così fattivamente promosso dalla Commissaria Paola Lemma, per i suoi contenuti concreti e mirati alla promozione della tutela della famiglia, dei minori e delle fasce deboli in generale, che rappresenta – per quanto di mia esperienza – un indispensabile fattore di rilancio della società. E’ emergente l’avvio deciso di una politica sociale, quale quella dell’UDC, che incentivi la rete di servizi a disposizione dei cittadini e della compagine familiare ed incoraggi le giovani coppie nella formazione della famiglia, quale dignitosa edificazione dell’essere umano; che protegga i soggetti minorenni e si faccia garante dell’attualizzazione di programmi mirati a soddisfare i plurimi bisogni dei singoli componenti il nucleo fondante la nostra società civile, soprattutto se in condizioni di disagio economico o sociale, tutelandone la dignità ed i valori ontologici, secondo la tradizione della dottrina sociale cristiana”.

Antonella Brancatisano, Chef, da Samo: “ Ho lottato duramente per raggiungere il mio obiettivo di diventare una chef, partendo da una terra che non offre opportunità a chi, come me, non ha voluto arrendersi e ha lasciato la propria casa, ha affrontato enormi difficoltà economiche, ma alla fine è riuscita nel proprio intento. Ho deciso di aderire all’UDC perché ho visto nella Commissaria Paola Lemma la mia stessa determinazione e caparbietà di lottare per dare alle tante donne e ai tanti giovani del mio territorio la forza di non arrendersi. Durante la campagna elettorale di marzo 2018, l’UDC è stato presente sul territorio presentando un programma semplice ma concreto; i rappresentanti del partito hanno dimostrato di conoscere il territorio; non hanno fatto promesse; hanno garantito la presenza a prescindere dal risultato e così è stato. Oggi sono a fianco di Paola e con lei lavorerò per la rinascita e la valorizzazione del mio territorio.”

Saverio Tripodi, consigliere comunale e capogruppo UDC del Comune di Delianuova: “ Il mio percorso politico con Paola Lemma inizia oltre 15 anni fa; ci ha visti impegnati in diverse competizioni elettorali sempre nell’area di cdx; oggi con Paola quale Commissaria Provinciale UDC, ho ritrovato il piacere di fare politica alla vecchia maniera ovvero attraverso incontri sul territorio; manifestazioni; iniziative; confronti… Da sempre il mio cruccio è stata la viabilità, elemento strategico per lo sviluppo del mio territorio. Qualcosa è stato fatto ma troppo poco perché il disagio viario che giornalmente i giovani ed i deliesi tutti e gli abitanti dei paesi limitrofi incontrano non può essere più tollerato. Chiedo ai rappresentanti del mio partito di venire e verificare personalmente la condizione in cui i nostri paesi si trovano e di attivarsi per lo sviluppo del territorio.”

Elsa Ferraro e Rocco Mediati da Brancaleone: “Da tanto tempo noi giovani sentiamo il bisogno di essere ascoltati, di avere dei riferimenti politici ed interlocutori in grado di capire le nostre esigenze; in particolare di comprendere che la nostra demotivazione non è – come banalmente si dice – disinteresse per ciò che ci circonda ma che è il frutto della grande delusione che proviamo ogni qualvolta alle promesse che ci vengono fatte in campagna elettorale non seguono i fatti. Abbiamo aderito all’UDC perché abbiamo sentito la vicinanza di Paola sempre; ci ha convinti il progetto politico che ci ha presentato e siamo fieri di potere dare il nostro contributo alla realizzazione dello stesso. Finalmente ci sentiamo protagonisti e non meri votanti!!”

L’UDC ha riscaldato i motori!

Subito dopo la pausa estiva, si procederà con iniziative mirate che vedranno l’impegno concreto di tutti i rappresentanti locali sul territorio per affrontare le prossime competizioni elettorali con una squadra formata da persone che dovranno essere scelte ed avere la fiducia degli elettori per quello che hanno fatto e stanno facendo sul territorio; per la conoscenza delle criticità e per le proposte di soluzione; per la determinazione di raggiungere gli obiettivi; per la volontà di diventare la voce dei cittadini e quindi di farsi ascoltare al momento giusto; di riempire quel vuoto creato dal sistema metropolitano che di fatto ha lasciato tante zone prive di riferimenti e di interlocutori; che amano la propria terra e che rivendicano l’orgoglio di essere calabresi, reggini e della provincia reggina… sicuramente non per quello che promettono di fare, all’indomani delle elezioni.