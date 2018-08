Messina: Pollara e Princiotto compioni del 15° Rally del Tirreno

13 agosto 2018 10:17

Per il 22enne ed il 30enne, con già due titoli tricolori vinti precedentemente nel 2012 e 2013, si tratta della seconda vittoria assoluta in provincia di Messina

Il palermitano di Prizzi Marco Pollara ed il messinese di Librizzi Giuseppe Princiotto sulla Peugeot 208 T16 R5 hanno vinto il 15° Rally del Tirreno, la gara messinese in notturna, organizzata dallo staff della Top Competition e valida per la Coppa Italia 4^ Zona, Campionato Regionale, Trofeo Rally Sicilia e Campionato Siciliano Autostoriche. L’alto livello degli equipaggi in gara ha deliziato le migliaia di spettatori presenti ad ogni fase della competizione con un grande spettacolo, oltre le migliori attese.

Grande festa per la partenza e l’arrivo svoltisi nella Piazza Matrice di Saponara, centro capofila dei partner della gara, che ha accolto con grande entusiasmo il ritorno del rally, come entusiasti sostenitori sono stati i Comuni di Villafranca Tirrena, Roccavaldina e Rometta. Presenti allo start ed al traguardo il testimonial della competizione Andrea Nucita e Daniele Settimo, il Presidente della Commissione Rally di ACI Sport, che ha premiato i primi tre classificati. I due volte Campioni Italiani Junior e 2 Ruote Motrici 2017, portacolori della CST Sport sulla 208 T16 curata dalla I.M. Promotorsport e gommata Pirelli, hanno rimontato dalla 4^ PS portandosi al comando delle operazioni, dopo un efficace intervento della I. M. Promotorsport in assistenza, in cui è stato rivisto il set up della vettura. L’equipaggio ACI Team Italia ed Ufficiale Peugeot nel Campionato Italiano Rally, ha ottenuto ben 6 scratch in prova vincendo le PS 3, 4, 5, 6, 8, e 9. Per il 22enne ed il 30enne con già due titoli tricolori vinti precedentemente nel 2012 e 2013, si tratta della seconda vittoria assoluta in provincia di Messina. Seconda piazza per l’equipaggio formato dal santateresino Giuseppe Nucita e dal peloritano Maurizio Messina sulla Ford Fiesta R5 della MSport, con cui il duo del Team Phoenix è partito in attacco vincendo le prime due speciali e mantenendo il comando sino alla 4^ prova, ottenendo sempre il massimo dalla vettura e dalle gomme Michelin; solo qualche noie tecnica nel secondo giro di prove ha costretto l’equipaggio alla difesa, che comunque è valsa un’ottima seconda piazza per il pilota sempre sul podio nelle ultime tre edizioni, dopo il successo del 2009. Terzi sul podio i giovani Danilo Novelli e Michele Castelli, che alla loro prima volta sulla Skoda Fabia R5 preparata da Colombi, hanno vinto la prova speciale 7 e sono sempre stati in lotta per le posizioni di vertice, poi sono balzati sul podio quando Marcello Rizzo e Sergio Scuderi sono usciti di scena per una toccata nell’ultima prova speciale, mentre tentavano di difendere la terza posizione. Fuori dai giochi per una toccata nel crono d’apertura anche Totò Riolo e Gianfranco Rappa sulla Skoda Fabia R5.

“É stata la mia gara più difficile, – ha dichiarato Pollara al traguardo – una competizione molto selettiva. Abbiamo cercato delle soluzioni adeguate per attaccare, dopo che sullo shake down avevamo constatato che il feeling con l’auto era ancora da perfezionare. Dalla 4^ prova in poi il lavoro del Team si è rivelato più efficace. Complimenti a tutti gli avversari molto bravi e competitivi”. “Siamo contenti di come abbiamo gestito la gara ed anche per l’ottimo risultato, anche se ci siamo resi conto che difendere il primo posto sarebbe stato arduo, – ha spiegato Nucita – un ritorno al volante dopo diverso tempo è stato gratificato dal risultato che condivido con la squadra e la scuderia, in una gara perfettamente organizzata ma assolutamente difficile”. Appena sotto il podio i pugliesi vincitori nel 2016 Giuseppe Bergantino e Michela Di Vincenzo che sulla Ford Fiesta R5 hanno cercato i punti della Coppa Italia 4^ Zona, cercando di evitare rischi inutili, soprattutto dopo il ritiro di Riolo e poi: “Era inutile tentare attacchi contro degli avversari siciliani tanto agguerriti, però venire qui per noi è sempre una festa!”. Quinta piazza assoluta e successo tra le due ruote motrici ed in classe R3C per Andrea Nastasi e Giuseppe Cangemi incisivi per l’intera gara con la Renault New Clio. Pieno di punti siciliani con il successo in classe A7 per l’agrigentino Nazareno Pellitteri sulla Renault Clio. Nel 2° Tirreno Historic Rally miglior tempo in assoluto con vittoria in 3°Raggruppamento per i palermitani del Project Team Sandro Filippone e Luigi Aliberto sulla Porsche 911 SC, con cui hanno comandato le operazioni sin dalla 2^ prova, mantenendo incontrastati il comando fino al traguardo. Seconda piazza per l’alcamese Francesco Ospedale navigato da Francesco Gennaro che sulla Volkswagen Golf GTI di 3° Raggruppamento ha vinto il crono d’apertura. Terza piazza di 3° Raggruppamento ed in assoluto per il messinese di Librizzi Renato La Spada sulla Porsche 911 SC, che ha scelto per la difficile gara in notturna, affidandosi all’esperienza del messinese Roberto Lo Schiavo alle note.

