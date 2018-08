Messina, degrado e incuria nel parcheggio del Santo: alberi a rischio crollo e spazzatura abbandonata in strada [FOTO]

11 agosto 2018 14:26

Messina, il consigliere della Terza Circoscrizione scrive agli assessori Mondello e Minutoli: “Degrado e incuria nel parcheggio Palmara”

Situazione di estremo degrado nel parcheggio Palmara di villaggio Santo a Messina. Lo segnala il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto in una nota inviata agli assessori Minutoli e Mondello. “Da troppi anni- scrive il consigliere– si “parla”di riqualificazione di questa area, che allo stato attuale è in condizione di totale abbandono; a parte il parcheggio di macchine, si assiste al deposito di macchine abbandonate, alberi a rischio crollo, suppellettili e materiale di risulta. La scorsa amministrazione- prosegue il consigliere- aveva “promesso” la riqualificazione dell’area, con la presenza di arredi per bambini; purtroppo, riunioni a parte, nulla è stato fatto”.

Secondo il consigliere, l’area Palmara con pochi interventi potrebbe indubbiamente essere fruita dall’intera città e soprattutto dai residenti che lamentano l’assenza di spazi di aggregazione.

Secondo Cacciotto sarebbero necessari i seguenti interventi, che richiedono poche risorse ma che consentirebbero di risanare la zona:

La potatura, l’eliminazione, degli alberi a rischio crollo; La collocazione di panchine; La collocazione di giochi per bambini; Ridisegnare l’area parcheggio.

Pertanto il consigliere fa appello all’Amministrazione per restituire decoro al villaggio. Nella gallery le immagini scattate dal consigliere Cacciotto.