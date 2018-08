Messina, Sud.O.re Festival: al Parco Horcynus Orca Luciano Panama in concerto

9 agosto 2018 09:58

Panama in concerto a Messina con un imperdibile live set chitarra, piano e voce

Sabato 11 agosto alle 22.00 imperdibile live set chitarra, piano e voce. Panama torna a suonare nella sua terra dopo un tour che lo ha portato in giro per l’Italia. Il concerto fa parte del calendario degli appuntamenti di SUD.O.RE. Festival e si terrà nel Giardino delle Sabbie del Parco Horcynus Orca. Un set variegato a tratti molto intimo a tratti più intenso e viscerale, in un incontro tra il rock e la canzone d’autore. Tante canzoni tratte dal suo ultimo album Piramidi, qualche brano scritto e pubblicato negli anni precedenti e qualche cover tra i brani dei suoi artisti preferiti. Il live sarà trasmesso in diretta su Radio Kaos Italy – Avanti Tutta Entertaiment Radio.

Posti limitati – ingresso gratuito per i soci Youth, costo tessera 3 Euro.