Messina: a Montalbano Elicona la IV edizione della “Festa del Pane” [FOTO]

15 agosto 2018 21:54

Tutto pronto per la IV edizione della “Festa del Pane” a Montalbano Elicona (ME)

L’associazione Culturale Giovan Guerino organizza la festa denominata Panes – Festa del pane di Montalbano giunta, con successo, oramai alla sua 4°edizione. La manifestazione si svolge il 21 del mese di Agosto in Sicilia esattamente a Montalbano Elicona, in provincia di Messina, riconosciuto Borgo più bello d’Italia nel 2015 e rievoca l’antico rito del confezionamento del pane. Un giorno intero all’insegna del divertimento, per rivivere in prima persona l’antico rito del confezionamento del pane. Un viaggio tra le tecniche di trebbiatura delle spighe, con ” A Pisara” “a Spagliara” e “a Sburiara” il laboratorio del pane per i più piccoli che potranno cimentarsi nella realizzazione del pane secondo l’antica tecnica manuale. Ancora musiche canti e danze della tradizione contadina, sfilate di gruppi folkloristici e chiaramente il nostro pane cucinato e servito a tutti partecipanti secondo le ricette del Borgo di Montalbano. Il vino è quello del Casale, ormai maturo nelle damigiane o in bottiglia o ancora nelle grandi botti al fresco nei vecchi “magazzeni”.