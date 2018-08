Mistretta (Me): tutto pronto per la Festa di San Sebastiano, sul palco arrivano Marco Ligabue e i Tammuriata Rock

16 agosto 2018 12:39

Tutto pronto a Mistretta (Me) per “a festa ranni” per San Sebastiano

Due concerti e due date uniche in occasione della Festa di San Sebastiano a Mistretta (evento inserito nel Cartellone di Palermo Capitale della Cultura 2018): domani alle ore 22.30 in Piazza San Felice (gratuito) si esibirà Marco Ligabue, fratello del famoso Luciano, affiancato dal batterista Diego Scaffidi, dal chitarrista Jonathan Gasparini e dal bassista Luca Marchi. Marco Ligabue, porterà sul palco i suoi brani storici, ma anche canzoni del suo nuovo disco da poco uscito.

Il 18 agosto, alle ore 23 sempre in Piazza San Felice (gratuito) saliranno sul palco i Tammurriata Rock (band che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali) di Enrico Capuano, considerato il capostipite del Folk Rock Italiano, insieme ad uno dei più grandi percussionisti italiani TONY ESPOSITO Concerto live di Rock Folk.

La solennità di San Sebastiano da oltre 400 anni: “a festa ranni”, così chiamata dagli amastratini, ed è ancora oggi un momento forte di tradizione che inizia che si snoda per le vie del paese di Mistretta tra brusche salite e ripide discese. Nel tratto terminale, la marcia “della bersagliera”, accompagna l’ultima corsa. I portanti si lanciano a velocità sostenuta quindi girano seguendo la curva a gomito davanti alla chiesa. Sempre correndo, fanno il cambio di spalla. Per un attimo la vara resta sospesa in aria. La festa religiosa si conclude con la Benedizione Eucaristica.