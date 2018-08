Milazzo: i campioni Bala e Bonanno testimonial del Parolimparty

29 agosto 2018 14:25

Nadia Bala, già atleta della nazionale italiana di Sitting Volley, e Francesco Bonanno, presidente della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e nove volte campione del mondo, sono i testimonial del “Parolimparty”, la mega convention di sport in spiaggia dedicata alle persone diversamente abili che si svolgerà a Milazzo

Due grandi atleti, due “ambasciatori” dello slogan: “Tutti liberi di fare sport”. Nadia Bala e Francesco Bonanno sono i volti che promuovono l’idea di uno sport aperto a tutti: al “Parolimparty” le persone con disabilità e normodotati, posti nelle stesse condizioni, si cimenteranno per tre giorni in tornei di otto diverse discipline sportive (nuoto in acque libere; beach bocce; sitting volley; tennis tavolo; calcio balilla; tiro con l’arco; basket 3vs3 in carrozzina; burraco).

L’iniziativa, promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Associazione Bios, è diventata realtà grazie ai tanti cittadini, oltre un migliaio, che hanno contribuito attraverso una raccolta fondi alla realizzazione della manifestazione, co-finanziata da Fondazione Vodafone nell’ambito del bando “OSO-Ogni Sport Oltre”.

Nei mesi scorsi dieci giovani hanno lanciato una campagna informativa, attraversando l’Italia a bordo di un pulmino, per promuovere il concetto di sport senza barriere e sono stati formati circa 50 volontari che assisteranno gli sportivi durante i tornei.

La manifestazione, che si svolgerà al lido “Open Sea” di Milazzo, è stata organizzata nel 50° anniversario di AISM e vuole rappresentare un’occasione per promuovere la pratica sportiva in piena inclusione e accessibilità. Il lido Open Sea dell’AISM è l’unica struttura balneare del sud Italia che non soltanto è priva di barriere architettoniche ma permette la balneazione assistita. Per l’evento sarà adeguata alla pratica sportiva per persone con disabilità.

Faranno da cornice momenti dedicati ad attività di diving, flyboard e fitness, ma anche cinema, musica e comicità, uno spettacolo del duo comico “I Soldi Spicci” e un concerto del gruppo rock “Finley”.