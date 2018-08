Al Palacultura arrivano i supereroi: successo per la quarta edizione di MessinaCon [FOTO e INTERVISTE]

27 agosto 2018 12:56

Successo per la quarta edizione di MessinaCon: al Palacultura due giornate dedicate alle fiera del fumetto e del fantastico

Straordinario successo al Palacultura per MessinaCon: la fiera del fumetto e del fantastico organizzata da presidente di Hidra Eventi Giuseppe Mulfari si conferma uno degli eventi più belli di questa estate 2018. Per due giorni il Palacultura della città dello Stretto si è trasformato in un grande sala giochi aperta a nerds e cultori del mondo fantasy in genere. Ospite d’onore di questa David Lloyd, l’uomo che ha portato al successo mondiale V for Vendetta, realizzato con lo scrittore Alan Moore. Parte vitale e colorata dell’evento l’attesissima gara codsplay, che ha visto sfilare le maschere del mondo fantasy e non solo. Spazio anche in questa ultima edizione al fumetto, con il simpaticissimo fumettista reggino Umberto Giampà, all’opera su nuove storie a fumetti per gli editori Zenoscope Entertainment ambientate in Calabria. Immancabile anche per questa edizione, l’area dedicata al gioco da tavolo: passeggiando tra gli stand abbiamo incontrato Michele, 20enne arrivato di Palermo e ideatore di “JO-KO”, un intrigante gioco da tavolo pensato per “mettere ko i momenti no della giornata“. Presenti anche i ragazzi della Militia Fretensis, associazione di combattimento storico. Tantissimi nel pomeriggio di ieri i ragazzi che hanno affollato il piano terra del Palacultura, noi eravamo lì con loro. Di seguito le immagini e le interviste ai protagonisti della quarta edizione del MessinaCon:

