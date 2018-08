Messina in festa per la Vara: spettacolo in riva allo Stretto, i fuochi d’artificio illuminano la città [FOTO e VIDEO]

15 agosto 2018 23:47

Spettacolo in riva allo Stretto: i fuochi d’artificio illuminano Messina, la città in festa per la Vara

Si concludono a Messina i festeggiamenti in onore dell’Assunta. Quest’oggi, con la processione della Vara, migliaia di fedeli hanno rinnovato il patto di fede che lega la città alla Madonna. Per le vie del centro storico di Messina ha sfilato il maestoso carro, trainato dai timonieri e dai tiratori al grido di “Viva Maria“. Alla processione di quest’anno, per la prima volta, ha preso parte il neo sindaco De Luca, presenti anche gli assessori, i consigliere comunali e il presidente Claudio Cardile. Novità assoluta di quest’anno anche la presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi, che insieme all’Arcivescovo ha assistito alla più importante festa religiosa e partecipata in città. Dopo la “girata”, il carro votivo ha fatto il suo trionfale ingresso a Piazza Duomo, tappa fondamentale per migliaia di fedeli accorsi per ascoltare il messaggio di Monsignor Accolla e per accaparrarsi un pezzettino dei 105 metri di corda con cui quest’oggi i tiratori hanno trascinato la Vara per le vie della città. I festeggiamenti da Piazza Duomo sono proseguiti in riva allo Stretto, da dove pochi minuti fa i fuochi d’artificio hanno illuminato a festa il suggestivo scenario di una Messina viva, partecipe, che ancora una volta ha dimostrato la propria devozione e il proprio attaccamento alla Madonna e alle tradizioni della nostra città.

