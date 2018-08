Messina, torrente Tarantonio ridotto a immondezzaio. Biancuzzo: “Gli incivili continuano a inquinare il territorio”

13 agosto 2018 18:38

Il consigliere Biancuzzo trova un’altra discarica a Messina: torrente Tarantonio sfregiato dagli scaricatori criminali

Ancora un’altra discarica a cielo aperto a Messina. A segnalarla il consigliere della sesta Circoscrizione Mario Biancuzzo dopo un sopralluogo nel torrente Tarantonio, dove alcuni cittadini hanno abbandonato materiale inquinante, materiale di risulta e spazzatura di vario tipo, tra cui anche un frigorifero.

“Quanto scoperto fotografato e documentato– commenta Biancuzzo-va davvero oltre ogni limite tollerabile. Sicuramente qualche incivile con un camion capiente ribaltabile a provveduto a scaricare una abbondante massa di detriti, mattonelle a piccoli pezzi un water rotto ed altro materiale di risulta. Probabilmente qualche scaricatore criminale di notte ha abbandonato materiale inquinante, pensando che fosse quella la strada il luogo più sicuro per sbarazzarsi del materiale ricavato sicuramente con lavori eseguiti in nero. Ma non solo nel centro dell’alveo del torrente risulta abbandonato di tutto, come si evince dalle foto che allego per facile consultazione, frigoriferi scaraventati vicini alla strada sterrata completano il quadro desolante della grave situazione in cui versa il torrente Tarantonio. Così facendo alcuni delinquenti criminali hanno inquinato il territorio, la loro terra, la nostra terra, i loro figli i nostri figli. Vigliacchi, incivili, maleducati, scaricatori criminali. Chiedo al “Mio Sindaco” e all’Assessore all’Ambiente- conclude il consigliere– un autorevole intervento presso la nuova società MessinaServizi Bene Comune per eliminare quanto da me accertato. Bisogna fare presto le prossime piogge potrebbero portare con il fiume in piena il materiale a mare inquinandolo”.