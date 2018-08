Messina, il torrente Bisconte invaso da erbacce. Allarme del consigliere Cacciotto: “Bomba pronta ad esplodere, intervenire prima della catastrofe” [FOTO]

28 agosto 2018 19:10

Il torrente Bisconte è una bomba pronta ad esplodere. Ormai da tempo erbacce e rifiuti di vario genere sovrastano gli argini del torrente e, visto l’imminente arrivo delle piogge autunnali, c’è da preoccuparsi. A lanciare l’allarme è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che sollecita l’Amministrazione De Luca a intervenire prima che accada la catastrofe.

“Capisco che parlare di risanamento, hot spot, chiusura scuole, agenzia del risanamento– dice il consigliere– siano argomenti che magari suscitano maggior interesse o maggiore visibilità. Accanto a questi temi importanti, ci sono i problemi di sempre. Queste foto di riferiscono al torrente Bisconte e alle oscene condizioni in cui si presenta.

Se ci fosse una bomba d’acqua non oso immaginare.

L’Assessore Massimo Minutoli, persona che conosce il territorio, sicuramente non farà mancare il suo apporto. Ciò che però voglio evidenziare è che la città ha bisogno anche di una cura che non necessariamente scaldi cuori ed animi”. In attesa della copertura, il consigliere chiede all’Amministrazione interventi per la bonifica del torrente: “Queste immagini (vedi gallery) non possono far fare sonni tranquilli a chi deve intervenire. L’invito è quello di non sottovalutare i classici problemi perché i vecchi problemi, mai risolti, sono quelli che maggiormente creano delusione verso la politica. Il Sindaco con la Giunta si occupi anche del torrente Bisconte”.