Maltempo, bomba d’acqua a San Saba (Me): danneggiata l’unica strada di accesso in contrada Mella

25 agosto 2018 14:34

Il consigliere Biancuzzo chiede l’intervento del sindaco di Messina: “Realizzare uno scatolare in cemento armato, come predisposto dal Dipartimento di Protezione civile”

Il violento acquazzone della notte scorsa ha danneggiato la strada sterrata, l’unica che collega i cittadini residenti e proprietari delle case in contrada Mella San Saba a Messina. Lo segnala il consigliere della Sesta Circoscrizione Mario Biancuzzo, preoccupato che l’imminente arrivo della stagione delle piogge possa aggravare i problemi in zona, legate al dissesto idrogeologico. ll consigliere ritiene necessario un intervento per assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare, in tal modo, situazioni pericolose che si ripresentano ogni qualvolta vi è una pioggia abbondante, per persone ed abitazioni:

“Da diversi anni, dal 29 giugno 1998, ho segnalato, con note regolarmente inviate e protocollate, tale questione, agli uffici preposti, richiedendo interventi risolutivi mirati alla risoluzione del problema per consentire ai cittadini di poter raggiungere le proprie case in sicurezza, note in fotocopia in mio possesso”– dice Biancuzzo.

“Con nota prot. 29873 dell’11 settembre 2009, l’Ufficio del Genio Civile ha ribadito che è da ritenere abusivo l’utilizzo di infrastrutture viarie in alveo in assenza del previsto nulla osta idraulico. Nel caso del suddetto torrente Giudeo, il Genio Civile aveva invitato l’Amministrazione Comunale a prevedere opere viarie per il raggiungimento delle frazioni ed a provvedere opere per l’attraversamento in sicurezza dei corsi d’acqua. Ad oggi nulla è stato fatto, “siamo abusivi” ed i cittadini residenti e bagnati che vogliono raggiungere contrada Mella sono forzatamente obbligati a transitare con l’abuso. Non ci sono strade alternative per bypassare il pericolo in caso di piogge. Si evince quindi che le competenze per interventi da effettuare nei torrenti sono del Dipartimento Difesa del Suolo. Non riesco a capire- conclude Biancuzzo– per quale il motivo non vengono realizzati i lavori progettati dalla Protezione Civile del Comune di Messina per la “realizzazione di uno scatolare in cemento armato” che consenta il collegamento con contrada Mella in sicurezza”.